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前景不明，是否要換工作？　英企業創辦人：用6個問題就能決定

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▲加班,職場,社畜,員工。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲在工作時總會遇上決定是否要轉職的時候，此時可考慮幾個問題協助思考。（圖／Pakutaso、Pexels、pixabay，以下同）

編輯／借借

若問許多人現在生活中什麼事讓你最不開心，相信有不少人會直接回答「工作」，職場是生活的重心，對於自己的工作有時會遇到沒成就感、倦怠、職場人際、未來規劃等議題，對未來的不安感，也會成為想換工作的最大理由，英國最大房地產公司的共同創辦人羅伯．摩爾，建議問自己6個問題，來協助你下決定。

我喜歡現在的事業嗎？
有時候針對自己的事業，不是只有薪水高低而已，當然薪資也是考量的重點，但不能作為你選擇工作的唯一依據，重要的是對這事業、工作內容或是性質，你是否「擁有熱情」，而不是抱持著「這個工作實在爛透了，如果不是能賺錢我就會馬上離開」的心態。

▲開會,會議,主管,商業,辦公室,職場,工作。（圖／取自免費圖庫Pexels）

10年之後我是否還會喜歡這個工作？
工作生涯上遇到困難，是相當平常的，即便這份工作不好做、或是與你預期的有些微不同，但本質仍是你喜歡的，你能長期與這種心態相處，繼續吸收經驗。

如果遇上困難，我還會喜歡嗎？
在工作領域上一帆風順的時候，是不需要考慮熱情的，但人生的際遇總是起起伏伏，總會遇上低潮期，若面對困難的挑戰，熱情與堅持的立場就相當重要，沒有真正喜歡自己在做的事，便會容易放棄，最後一事無成。

▲▼辦公室、OL、上班族、職場。（圖／翻攝pakutaso）

是否已經具備足夠技巧與經驗？
在這份工作裡，你「已經」學到了什麼，你才能考慮與判斷要不要退出，不要白白地走這一遭，這才是真正的浪費時間，甚至你認為「我還有這些東西想學」，那就先別離開。

我的事業有市場嗎？
如果現在的公司仍是理想階段，卻遲遲無法轉成真正的收入，即便是再完美的計畫也只是空談，觀察現在正在做的事，是否真的擁有市場價值，這才是能真正走下去的關鍵。

▲開會,會議,職場,公司,辦公室.。（圖／取自免費圖庫Pexels）

公司是否能持續獲利？
在事業上炒短線，是無法永續經營的，而且一次次的重新啟動，在人生的任何階段都要付出最大的經歷，不要盲目投近黃昏產業，或是薪資收入水平過低的行業。

關鍵字：

工作, 職場, 轉職
fashion.net

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