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皮卡丘跳躍超可愛！BEAMSＸ《精靈寶可夢》，玩偶、T-Shirt可以一次收齊

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編輯／Duke

受到日本、台灣年輕人喜愛的潮流服飾選貨店BEAMS，不僅選進眾多品牌，自己也有推出服裝，並且時常進行聯名企劃。近期，BEAMS便攜手夯爆全球的《精靈寶可夢》合作推出卡牌主題系列，並且首發的實體店家全球只有一間。

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲BEAMS X《精靈寶可夢》卡牌主題系列。（圖／翻攝自BEAMS）

此次的聯名系列中，將帶入曾經發行的《精靈寶可夢》卡牌，並注入於服裝的設計裡，而發售的單品有3個品項，分別為Logo T-Shirt、剪影T-Shirt以及童裝，含括的人物則有皮卡丘、超夢、噴火龍、伊布等，其中，童裝的背面皆呼應主題採用卡牌背景。另外，雙方這次也帶來極具收藏價值的皮卡丘玩偶哦！

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲以字樣設計的Logo T-Shirt。（圖／翻攝自BEAMS）

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲剪影T-Shirt分為成人與童裝。（圖／翻攝自BEAMS）

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲背後為卡牌設計的童裝人物T-Shirt。（圖／翻攝自BEAMS）

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲採用黑色調的童裝T-Shirt。（圖／翻攝自BEAMS）

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲值得收藏的皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自BEAMS）

由BEAMS攜手《精靈寶可夢》推出的卡牌主題系列，將於8／3與8／4在日本原宿的BEAMS發售，接著則在8／6登陸Pokemon Center Online，而Logo T-Shirt與剪影T-Shirt的售價為日圓4,300元（約台幣1,250元）、童裝售價皆為日圓3,300元（約台幣950元）、皮卡丘玩偶售價為日圓3,500元（約台幣1,000元），各位喜歡《精靈寶可夢》的粉絲，一定不能錯過！

此外，餐飲品牌糖朝聯手《精靈寶可夢》推出的珍珠飲品系列，目前已於7／17在全日本門市開賣，其中，推出的飲品口味多達6種，分別為「皮卡丘」珍珠芒果冰沙、「夢幻」珍珠西瓜冰沙、「伊布」港式珍珠奶茶、「妙花種子」珍珠抹茶拿鐵以及2款「皮卡丘」珍珠汽水，而售價區間為日圓540元（約台幣150元）至日圓756元（約台幣220元），各位朋友前去購買服飾的時候，也可以順路品嘗看看。

▲BEAMSX精靈寶可夢。（圖／翻攝自BEAMS、神奇寶貝系列Pokémon FB）

▲糖朝聯手《精靈寶可夢》推出的珍珠飲品系列。（圖／翻攝自神奇寶貝系列Pokémon FB）

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關鍵字：

BEAMS, 日本, 台灣, 精靈寶可夢, Pokemon, 皮卡丘, 超夢, 噴火龍, 伊布, 糖朝, 珍珠奶茶
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