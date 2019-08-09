男人專屬的「野餐便當盒」　直火加熱才算真豪邁

▲Gentlemen's Hardware攜帶式野餐燒烤爐。（圖／翻攝Gentlemen's Hardware官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

8月即將入秋，亞熱帶氣候的台灣，進入秋天之後也是野餐的好時節，美國Gentlemen's Hardware推出一款攜帶式燒烤爐，被其他媒體暱稱為「男人的便當盒」，它的折疊式收納設計，可以簡單打開進行燒烤，大小也很方便攜帶，想像在一個秋高氣爽的下午，帶著一瓶啤酒在戶外現烤個漢堡肉來吃，感覺是不是挺愜意？

準備BBQ烤肉總是讓人感覺大費周章，然而這款產品真的把燒烤這件事情「簡化」了，它像是一個公事包或是午餐盒的設計，更強化了這種印象，只要找個地方將它固定後展開，生個火就能「開烤」，就算只是到鄰近的小公園，也會有開趴的感覺。

盒子的大小約為31.8X44.5X12公分，像是一個公事箱的大小，厚度還不超過12公分，但麻雀雖小五臟俱全，展開後就會出現一個約33X30公分大面積的烤架，上面除了能擺上2塊漢堡肉之外，還有空間能放玉米跟其他蔬菜，支撐1至3人左右的伙食也沒問題。

而烤架等小配件，也能輕鬆收納進盒子裡，其製成的材質為鋼材，所以即便帶它上山下海也能經得起考驗，面板採用海軍藍來增加時尚感，無論是朋友聚餐或是獨享一個片刻時光，都會是一個很好的燒烤配件，目前該燒烤架已在美國開賣，售價為90.74美金，折合台幣約2,820元。

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