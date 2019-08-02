相信一見鍾情的4大星座！雙魚這樣才浪漫、第一認為是緣份

編輯／Molly 圖／翻攝自pexels

在許多人的認知裡，浪漫的一見鍾情，是偶像劇中才會發生的事情，現實世界要遇到這樣一眼瞬間、猶如命中註定的愛情，真是可遇而不可求。但偏偏，就有幾個星座特別相信一見鍾情，對他們來說，一見鍾情更浪漫動人、更是緣分來了的代表。

Top 4：雙魚座

雙魚座其實是標準的顏控，但他們的顏控跟天秤座不太一樣，不是一定要多帥多美，只是對方的長相外表是他們喜歡的風格就可以。而且對於天生浪漫多情，又愛做夢的雙魚來說，愛情的發生也要很夢幻，日久生情怎麼比得上一見鍾情呢？所以對他們而言，一開始不喜歡的人，看再久、相處再好，不喜歡就是不喜歡。

Top 3：雙子座

情場高手雙子座，雖然平常很享受搞曖昧的樂趣，但真的要在一起，他們是很在意對方第一眼的感覺對不對。因為對社交王雙子座而言，就算沒有另一半，他們也能自己找到樂子，生活豐富又快樂，所以在感情的世界裡，他們更願意跟著感覺走，如果沒有感覺，就算對方條件再好，他們都寧願繼續單身下去。

Top 2：天秤座

看起來人人好的天秤座，雖然大多數時候很和善，也很好親近，但實際上天秤的防備心很重，不會輕易相信別人，加上思慮很多，容易想東想西，想與他們建立起親密關係其實不容易，只有那種一見鍾情的心動才能讓他們放下心中的防備，甘心墜入愛河，尤其對方如果擁有不錯的外表條件，對於天秤這種「外貌協會」出了名的，更是讓他們一見鐘情的強力條件。

Top 1：水瓶座

思想很跳躍、常人難以理解的水瓶座，與其說他們相信一見鍾情，更精準一點可以說他們相信的是「緣分」。他們會認為，只要緣份到了，就算是在人群中不經意的擦肩而過，都會讓他們產生心動的感覺，這種無法計算、又讓人措手不及之下發生的，才算得上是愛情。

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