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上班族一定要知道！台北5家質感外帶咖啡　越喝越療癒杯子捨不得丟

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不要只知道喝星巴克或者City Cafe！ 早餐可以吃得少，但喚醒一天活力的咖啡可千萬少不得！台北外帶咖啡推薦這幾家！咖啡控一定要收進自己的咖啡地圖啊！超可愛的造型杯們讓你愛不釋手，喝完不但感受到療癒，咖啡因帶來加快而愉悅的心跳，讓你壞心情通通退散！

咖啡因帶你太空漫步《coffee moon》

▲▼ 連外帶杯都可愛到讓人捨不得丟！台北5家質感外帶咖啡上班族一定要知道（圖／bella儂儂提供）

會知道這家咖啡廳也是因為有次去松江南京站吃午餐，同事介紹才知道的！可愛的太空人漂浮的LOGO真的是很可愛，無論如何都一定要收一杯來喝下！這家《Coffee Moon》就在松江南京捷運站附近的巷弄內，店內可看到許多與月球、太空人的小物，佈置也相當的溫馨可愛。

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地址：台北市中山區松江路123巷3號

拿在手裡就是質感的《The Normal》

▲▼ 連外帶杯都可愛到讓人捨不得丟！台北5家質感外帶咖啡上班族一定要知道（圖／bella儂儂提供）

在仁愛路四段巷弄也有家質感的手沖咖啡店，其實是民生社區的《All Day Roasting Company》的姊妹店，從外觀來看帶點歐風的深藍色窗框，搭配深木色的門，可能會讓人覺得這家店高不可攀，但所謂高貴不貴，店員也親切，價格大概落在120-150之間，提供單品咖啡、義式濃縮、茶、咖啡豆，和諧的藍白色與木調裝潢搭配，讓人看著也愜意。

▲▼ 連外帶杯都可愛到讓人捨不得丟！台北5家質感外帶咖啡上班族一定要知道（圖／bella儂儂提供）

地址：臺北市仁愛路四段413號

Gin Gin Coffee company

▲▼ 連外帶杯都可愛到讓人捨不得丟！台北5家質感外帶咖啡上班族一定要知道（圖／bella儂儂提供）

超可愛長頸鹿咖啡杯必收！《GinGin Coffee Company》是一家風格極簡且迷你的外帶咖啡店，可愛的長頸鹿就是這家店的主角，剛好也呼應這家店瘦瘦長長的店面。這裡的咖啡品項也很多！義式咖啡、單品手沖還有一些創意咖啡品項。

▲▼ 連外帶杯都可愛到讓人捨不得丟！台北5家質感外帶咖啡上班族一定要知道（圖／bella儂儂提供）

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地址：臺北市臨沂街27巷9號1樓

潮流人手一杯的《Cafe！N》

▲▼ 連外帶杯都可愛到讓人捨不得丟！台北5家質感外帶咖啡上班族一定要知道（圖／bella儂儂提供）

知名藝術家川久保玲御用畫師Filip Pagowski，以手繪塗鴉愛心在潮流圈蔚為人知，而這位藝術家聯名的咖啡廳《Cafe!N》亞洲首店於去年十月在台北東區開幕！一直是潮流圈們爭先朝聖的地方，畫風簡約而富有溫度，半抹淡彩紫月，烙上《CAFE!N》的logo，就算喝完也捨不得把他丟到回收裡，這可是Filip Pagowski的設計呀！

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地址：臺北市大安區忠孝東路四段250-2號（延吉街上）

純白控必去的《FOMO COFFEE》

▲▼ 連外帶杯都可愛到讓人捨不得丟！台北5家質感外帶咖啡上班族一定要知道（圖／bella儂儂提供）

東區也有外帶咖啡！就是這家《FOMO COFFEE》，日式極簡的裝潢風格讓你以為走在東京街頭，義式、手沖、冰滴等咖啡都可以喝得到，如果是不喝咖啡因的朋友們！這裡也有推出奶香系列飲品。

▲▼ 連外帶杯都可愛到讓人捨不得丟！台北5家質感外帶咖啡上班族一定要知道（圖／bella儂儂提供）

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地址：臺北市大安區大安路一段125號

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

咖啡, 外帶杯, 療癒, 上班族, 紙杯, 文創, Bella, 儂儂
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