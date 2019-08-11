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螢光風正夯！夜光運動衣、反光外套　英國潮牌Palace秋季5大重點單品都在這

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編輯／Duke　圖／翻攝自Palace

不斷的透過官方IG預告後，來自英國的潮牌Palace終於發佈正式的2019秋季型錄，當中的配件雖然不如上季亮眼，但服飾卻讓人非常期待，其中，外套、衛衣、運動服、T-Shirt皆有不錯的設計出現，所以今天就要帶各位一覽這季的5大重點單品，一起來看看吧！

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

1.Deflector Jacket

反光是Palace這幾季時常出現的設計，而這件外套在背後運用了經典的三角Logo，並於正面以及手臂賦予多口袋設計，配色則有黃色、藍色、軍綠色。

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

2.Revealer Shell Jacket

線條、復古元素是Palace秋季運動服的主打設計，這件外套以黑色、白色、海軍藍為底色，搭配著紅色、藍色點綴，而手臂則運用Palace字樣使整體更為醒目。

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

3.G-Low Shell Top

此款為採用透氣材質的運動上衣，而設計上於肩膀、側邊、背後處注入拉鍊，並且就圖片看來，這件運動上衣具備收納的功能，另外，正面、帽子的Palace字樣以及拉鍊於暗處時還具備夜光效果，配色則有綠色、白色、黑色。

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

4.Tour De Force Crew

Palace推出的衛衣一直以來都相當受歡迎，除了設計元素多元以外，經典的三角Logo也發揮的淋漓盡致，其中，這件衛衣還於正面注入「tour de Force」字樣增加豐富度，配色則有紫色、白色、黑色。

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

5. Ripped T-Shirt

作為Palace每一季都會推出的Logo T-Shirt，當然受到大眾的期待，而這次帶來的重點T-Shirt主題為「Ripped（撕裂）」，顧名思義就是Palace將自家的三角Logo以撕裂來呈現，配色則有紅色、黃色、灰色、海軍藍、白色、黑色。

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace 2019秋季。（圖／翻攝自Palace）

此外，Palace的最大對手Supreme也於近日公開相關情報，而圖片為穿著一件牛仔外套的男人，其中，還有「supreme is love」的字樣，並且這件牛仔外套的主體圖案是一位士兵，所以可能會與第二次世界大戰、韓戰、越戰相關哦！

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關鍵字：

Palace, 英國, 潮牌, 反光, 復古元素, 三角Logo, 夜光
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