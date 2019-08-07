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「整形級」5大修容技巧讓你秒變小V臉！頰彩雙色刷法也有用

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▲「整形級」5大修容技巧秒變小V臉。（圖／翻攝IG）

▲只要掌握修容打亮5技巧，你也能擁有嚮往的立體小臉。(圖／翻攝IG@1993kg)

記者張毓容／台北報導

臉書、IG上的網美們各個都有著立體五官和巴掌小臉，彷彿隨手一拍就是美照，讓人羨慕不已。網美們的緊緻小臉怎麼來的？除了拍照角度很重要，其實彩妝更是關鍵之一。

以往亞洲女孩比較不重視的修容、打亮，近幾年隨著追求臉部立體感的風潮越來越盛行，而正確的修容打亮技巧不但能在視覺上瘦小臉，還能讓鼻樑看起來更高挺、眼窩變深邃、額頭更飽滿，猶如「整形」般讓妳看起來秒變瓜子臉。只要掌握好修飾臉型的關鍵5招，以後拍照不用東遮西遮，不需要開超強濾鏡加修圖軟體，也能擁有模特兒般的立體小V臉。

▲「整形級」5大修容技巧秒變小V臉。（圖／翻攝IG）

▲鼻影、修容、打亮、頰彩加上眉毛，都是修飾臉型的關鍵。(圖／翻攝品牌提供)

1.利用鼻影凸顯五官更立體
首先是鼻樑的部分，先從山根旁的凹陷處利用淺棕色的修容產品或眼影、眉粉等慢慢加深再從鼻骨的兩側往下延伸，切記不是從眉頭開始往下畫，而是從眼頭前方的凹陷處將修容慢慢向下帶，否則不對的陰影位置會讓臉部顯得僵硬不自然！而若是想讓鼻頭縮小的人，則要在鼻尖畫U型，並注意鼻翼不要畫滿以免過度修容。

2.打亮加乘立體感，更提升膚質
香檳色的打亮最適合亞洲女生略帶黃調的肌膚；而若是皮膚較白皙的女孩則可嘗試帶有紫色調的打亮，更能帶出肌膚透感。

首先在眉頭中心上方的額頭位置以打亮色畫上倒三角，接著在鼻樑處打亮，跳過鼻樑中間處，直接帶到鼻頭；眉峰的上方也輕輕刷上打亮後往顴骨的位置作C字延伸；最後帶到唇峰，並在下巴處畫上倒三角，讓嘴唇更豐潤之餘也能凸顯下巴線條。

▲「整形級」5大修容技巧秒變小V臉。（圖／翻攝IG）

▲修容修得好，就能秒變瓜子臉。(圖／翻攝IG@cherie_flavor)

3.臉部修容緊緻輪廓
兩頰修容的部分，用刷具沾取少量修容沿著顴骨下方和下顎邊緣兩條修容線掃上，上色時可用修容刷輕輕畫圓做暈染，讓陰影在臉上顯得更自然服貼。同時也可以在額頭兩側以及髮際線的位置掃上修容色，沿著髮際線到太陽穴也以輕掃方式避免上色過重，搭配打亮讓額頭看起來不扁塌更飽滿。而修容最重要的一點就是用量不要一次沾取太多，下手太重不好暈開，看起來也不自然！

4.腮紅打造澎潤蘋果肌和好氣色
腮紅可選用較自然的杏桃色或粉橘色，下手時也要注意用量不要過於顯色浮誇。先沾取較淺色的腮紅輕刷在兩頰，再用較深的粉色斜刷在修容處，向上刷開後再以輕輕畫圓的方式暈染開來，擁有好氣色之餘也能呈現自然拉提效果，讓臉頰看起來有更小更緊緻的感覺。

▲「整形級」5大修容技巧秒變小V臉。（圖／翻攝IG）

▲有點角度的眉型可以修飾臉型，尤其圓臉修飾效果更好。(圖／翻攝IG@cherie_flavor)

5.有角度的俐落眉型更顯立體度
乾淨俐落的眉型也是修飾臉型的一大重點。畫眉毛時讓眉峰高於眉頭，並在眉峰上畫出一點角度，再稍微加長眉尾至鼻翼與眼尾連線的延伸位置，這樣的眉型俐落有神更顯臉部立體，有修飾臉型的效果，如此一來迷人眼神和視覺小臉都能同時兼具！

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關鍵字：

彩妝, 技巧, 修容, 打亮, 小臉, Ｖ臉, 瘦臉, 頰彩, 眉毛
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