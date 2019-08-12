戀愛容易相處難　如何克服與另一半的感情困難點？

很多女人在與另一半相處時，往往都會遇到無法突破的困難點，到底妳總是與異性相處時在什麼地方卡住了呢？我們塔羅牌抽牌的方式來看如何克服自己與男人之間的感情困難點。

先在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張

選好了嗎？我們來看解答吧。

1.愚者：嚮往自由，害怕安定

愚者牌代表著一個人的冒險，妳腦子裡跟自己說很想安定下來，實際上所展現出來的行為常讓人誤以為妳只想要一個人，當這樣時妳就很容易遇到不敢安定下來的對象，或是在愛情關係中到了某個階段，很容易覺得乏味想要逃脫這種束縛感；而遇到不想定下來的對象偏偏又不想放手，就算身邊朋友說這個人不適合妳也很難聽進去很矛盾。

因此妳跟男人的關係，就很容易停留「妳追我跑，或我跑妳追」這樣的狀況裡，無疾而終，事實上當抽到愚者牌時已經很明顯的在告訴抽到此牌的妳，還沒真的準備好進入一段穩定的關係中，承擔關係中會面臨的磨合與責任，這並不是一張現階段要穩定下來的卡片，反而是不斷的冒險，不斷的嘗試新鮮人事物的一張牌，每當妳跟男人遇到困難，無法相處更深時倒不如問問自己，是否真的準備好接納感情中所有的一切：包含妳完全受不了的，或是很美麗的那些所有面向？

2.太陽：不相信值得無條件的被愛

當選到這張牌時，代表非常好！太陽牌是一張所有牌中最舒服、幸福感的牌，但往往抽到的人沒去看見自己是無條件被愛的，而要很努力讓自己成為想像中「夠有條件的」女人，因此每當與男人相處，就很容易把自己放在「比較」的位置，深怕自己哪裡還不夠好而不被愛了。

因此這張牌的出現往往在提醒著妳，如果不斷的在感情中打分數，遇到的對象分數就會愈來愈低或愈來愈高，而妳也不斷的打自己分數是很辛苦的，但這樣的心態卻已經離開愛的範疇、品質，就算遇到真愛也會不斷的陷入自卑感或優越感中，而無法經營更深的關係，當抽到此牌時，還有另一個提醒「真愛就在身邊」，妳不需向外再多尋求什麼，真愛本來就在而是要不要經營。

3.錢幣九：崇拜的心態讓人無法看見真實模樣

牌中的女人看著手上的鳥兒，代表著心中有個崇拜的對象或是嚮往心靈的交流，表示在目前生活中渴望有個學習對象，可以讓自己解脫現狀，當把這樣的模式帶入與男人的關係，就很容易把心目中所崇拜的模樣投射到對方身上，而無法真正看清對方的真實模樣；對方也無法看清楚妳，男人對妳所知甚少，但妳們卻以為很了解彼此。

妳與男人相處的困難點來自於，妳尋找的對象是個可以崇拜和心靈的角色，而不是在同個生活層面一起交流交往的伴侶，因為平起平坐的關係是會看見很多實際面的，唯有當妳願意接受感情長久的經營需要踏實的起步，不然妳與男人的關係就很容易停留在曖昧或崇拜中而無法更深入。

4.死神：到底關係重要，還是堅持自己是對的重要

當抽到這張牌時已經很明顯的在告訴妳，妳不會輕易的改變自己，就算那已經是行不通的模式或想法，但妳依然有自己一套說詞繼續堅持著，或許在關係中妳真正重視的是對方要按照妳所要的來進行，而不是彼此接受對方的獨特性，妳與男人的關係往往最困難的是堅持己見，因為這點一直無法克服，每當分開時並不是因為不愛，而是無法再相處下去。

很多人抽到死神時，會以為跟死亡有關，但這張牌問到感情時，真正闡述的是與男人的關係只用自己認為的方式來進行，不願改變就容易走向終點。

5.寶劍國王：不願意表現內心脆弱，個性上容易硬碰硬相處

在現代女性很願意自我獨立的環境，有時變得不輕易讓自己脆弱的那一面展現出來，通常選到這張牌在潛意識中有種很害怕把自己認為不好的那一面表現出來，以為這樣就會輸了，因此在工作上也會認真的提升自己，但回到與男人的關係上卻容易打結，往往相處了一段時間，很容易就卡在與自己面自尊心上過不去的問題，而無法再進行下去。

高標準的寶劍國王要學習的是：克服與男人的問題點，願意溫柔與撒嬌耐心與包容，願意接受自己懦弱或覺得脆弱的部分，感情才會更坦誠與自在。

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎塔羅

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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