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韓國女生真正愛用的5大抗痘保養好物！「這款」痘痘貼幾乎每人必備

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▲韓妞真正愛用的5大抗痘保養好物 。（圖／翻攝IG）

▲韓妞們的皮膚都水嫩無瑕讓人好羨慕。(圖／翻攝IG@midoricoo)

編輯／Amanda

韓國女星們個個擁有水嫩到發光的無瑕肌，讓許多台灣女生超羨慕，紛紛開始尋找好用的韓系保養品，就希望get同款美肌，但那些我們熟知的熱賣韓系保養品，有些在韓國當地人氣並不高，尤其是台灣人最困擾的痘痘問題，到底韓妞們真正愛用的抗痘保養品是哪些？快一起來看看！

▲韓妞真正愛用的5大抗痘保養好物 。（圖／翻攝IG）

▲這款蘆薈凝膠還拿下「Get it Beauty」2018美妝大賞的舒緩凝膠/霜類第1名。(圖／翻攝IG@aromatica_official)

Aromatica蘆薈凝膠

這瓶蘆薈凝膠在韓國知名美妝節目「Get it Beauty」2018美妝大賞的舒緩凝膠/霜類中獲得第1名，內含95%是有機蘆薈提取物，質地是清爽不黏膩的凝膠狀，很好推開，鎮定舒緩效果都不錯，可以擦臉，也可以擦身體，重點是一罐有300ml，藥妝店折扣買下來價格大約250元台幣，除了可鎮定痘痘肌不適，還可混合精華油當保濕面膜或晚安面膜使用，CP值很高。

韓國網友評價大多都推薦「鎮定效果很好」，但網友也有提到這款稍微美中不足的地方「補水效果不太好」「建議搭配高保濕的保養品使用」等。

▲韓妞真正愛用的5大抗痘保養好物 。（圖／翻攝IG）

▲TONYMOLY化妝水除了抗痘人是愛用，更是韓妞們最愛的濕敷化妝水之一。(圖／翻攝TONYMONY官網)

TONYMOLY神經醯胺化妝水

這款化妝水在韓國美妝APP上，是TONYMOLY全系列商品中評價排名第一名，韓國網友評分高達4.29（滿分5分），質地是清透的乳白色液狀，擦起來有一點滋潤感，但吸收很快，保濕度也被好評推薦，是很多韓妞們拿來濕敷的愛用品。

▲韓妞真正愛用的5大抗痘保養好物 。（圖／翻攝IG）

▲這款痘痘貼連大陸女星范冰冰都曾推薦過。(圖／翻攝Olive Young官網)

Olive Young痘痘貼

這款痘痘貼是韓國最大藥妝店Olive Young的自有品牌，在韓國堪稱是會長痘人士必備的一款痘痘貼，就連范冰冰都愛用推薦過。痘痘貼的邊緣非常薄，中央較厚，貼膜本身也很透明，所以貼到臉上很貼合肌膚，沒有異物感，還很不明顯，不用擔心別人大老遠就看到你貼了痘痘貼。

▲韓妞真正愛用的5大抗痘保養好物 。（圖／翻攝IG）

▲這款抗痘局部精華還被稱為「急救滴露」。(圖／翻攝IG@k.s.j1221)

iSOi袪痘局部急救精華

iSoi對於台灣女生而言可能有點陌生，但在韓國可是韓妞們很熱愛的保養品牌之一，還有一款精華因為代言人IU愛用而被稱為「IU精華」。這款1st Speedy Spot的局部精華使用天然植物萃取，包含積雪草、魚腹草和茶樹精油等抗痘、修復成分，可迅速鎮定痘痘、消炎抗菌，並能防止痘疤產生，透明質地不黏膩，塗起來帶有點檸檬味，還有點涼感，吸收也很快。

這款局部精華在iSOi全系列商品中排名第2，可隨時點塗於痘痘部位，還有網友大讚「睡前使用，隔天醒來痘痘就消了」，因此也被稱為「急救滴露」。

▲韓妞真正愛用的5大抗痘保養好物 。（圖／翻攝IG）

▲這款被韓國網友推為「會無限回購」的乳霜。(圖／翻攝Dr.G官網)

Dr.G淨化舒緩面霜

Dr.G是由韓國排名第一的醫學美容集團Gowoonsesang開發研製的護膚品牌，而這款淨化舒緩面霜在美妝APP上是該品牌全系列商品中排名第一，評分是4.22分。專為痘痘、敏弱肌設計的這款，質地是偏向Q彈的凝霜，比起一般乳霜更清爽好推，主打可鎮靜敏感，修護痘痘肌，保濕不油膩，還能改善出油、穩定膚況，韓國網友評價：「用一次感受不到有多美好，但持續用一週後會開始無限回購。」

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關鍵字：

韓妞, 韓系, 保養品, 痘痘, 抗痘, 愛用, 韓國女生, 痘痘貼, 精華, 面霜, 化妝水
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