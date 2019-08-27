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全力杜絕變老可能性！網：「眼霜」CP值高、抹了超有感

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▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲眼周保養越早開始越好。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

現代人對內抗壓，對外需要抗污染，想要維持年輕肌膚，抗老必須提早開始。根據研究顯示，臉部老化的的第一道細紋最常發生在眼周。老化與否，看眼部肌膚的緊緻彈潤度就知道。眼霜和保濕產品一樣重要，當你開始保養肌膚，也請同步做好眼部保養。

依照需求選擇

夏季天氣炎熱，室內外溫差大，這時候潤澤保濕更為重要，建議全臉擦完保濕精華之後，再針對較乾繃區域加以滋潤，每個人膚況不同，不見得需要使用非常滋潤的眼霜，應視眼部需求選擇適合自己的眼部保養品。

有附加價值最好

皮膚科醫師建議，挑選保養品不是在於它有什麼樣的珍貴成分，最重要的是適合自己。眼霜要能給予足夠保濕潤澤、鎖水修護，但不應過於黏膩。近來眼霜越來越強調多功能，除了基礎的保濕，更添加美白、抗老功能。

塗抹時間很重要

晚上11點至凌晨2點是皮膚細胞生長和修復最旺盛的時段，這時候肌膚的吸收胃口最好，入睡前薄塗眼霜搭配按摩，在肌膚表面形成美肌守護膜，將營養成分緊鎖並送進肌膚底層。肌膚要在對的時間做對的事，幫助發揮保養最大值。

▲電眼修修。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：

眼部保養, 盤點, 眼霜, 自然美, 東森自然美
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