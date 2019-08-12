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下午吃在地蜂巢蝦料理、晚上喝銀河漸層飲　來去小琉球度假吃美食吧

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▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

看美景玩水之外，一定要吃在地才吃的到的美食才是王道，所以暑假去小琉球來一趟玩水看海的旅行吧！

創12 鮮榨分層果汁
夢幻水果漸層飲料

使用當季新鮮水果現打，製造超美的漸層撞色果汁，讓人忍不住先打卡拍照一番，而新鮮的果汁喝得到最鮮甜的原味，超級適合夏天的！

▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客mercurygrace提供）

小琉球飛魚卵起司烤餅
香酥飛魚卵烤餅

薄脆的餅皮烤得又香又酥，並且帶有嚼勁，而上頭也加上濃濃的起司與滿滿的飛魚卵，一口氣吃兩個不是問題！

▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客青蛙提供）

小蝌蚪起司餅
濃郁起司銷魂餅

需要預約才吃得到的人氣美食！酥皮狀的外皮裹著起司濃漿和餡料，有雞肉、牛肉、鮪魚、培根四種口味可選，很像在吃酥皮濃湯，吃過的人都直呼太銷魂！

▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客iwashere917提供）

小琉球相思麵
吃過必想念古早味

吃過就會念念不忘的小琉球人氣小吃店！必點招牌相思麵，Q彈黃麵淋上使用柴燒熬煮的肉燥醬汁，配上厚切豬肉片和青菜，簡單又獨特的美味。

▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客屏東縣政府提供）

剉冰女王
天然手工冰品

使用小琉球當地食材製成的創意冰品，口味多又真材實料的手工冰品，推薦黑糖地瓜、黑糖粉粿、蜜地瓜等古早風味，也可以嘗試芒果堆滿滿的綿綿冰。

▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客PinJ提供）

海龜燒
卡哇咿海龜造型雞蛋糕

超可愛的海龜燒，偏美式鬆餅的口感，外皮扎實有彈性，內餡口味除了有巧克力、起司、牛奶卡士達，還有每日限定的特別口味哦！

▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客外太空來的吃貨Queen提供）

小琉球荷花軒
銀河系漸層飲料

來小琉球想要享受放鬆夜生活就來荷花軒！除了提供超美銀河漸層特調飲品之外，還有輕食、早午餐以及義式手工冰淇淋，另外，特別推薦獨特的海鹽牛奶口味。

▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客giki提供）

高記在地小吃
在地特色料理

來小琉球一定要來嘗嘗只有這裡才有的蜂巢蝦料理！滿滿的油炸蛋酥裹著鮮蝦，一口咬下酥脆中蛋香四溢，超級特別，另外，還有琉球粿、魷魚封肉等在地美食，沒吃過不要說過你來過小琉球！

▲小琉球美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客湘四樓提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 小琉球, 創12漸層飲料, 飛魚卵起司烤餅, 相思麵, 剉冰女王, 海龜燒, 荷花軒, 高記
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