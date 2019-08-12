fb ig video ETtoday search mobile

設計風格即將改變？Farfetch以209億元收購Off-White母公司　

> >

編輯／Duke

相信平常有關注高端街牌或是設計師品牌的朋友，應該對電商平台Farfetch不會太陌生，甚至有很多衣服都是從這購入的。近日，Farfetch便正式對外宣佈重大消息，那就是收購義大利時尚集團NGG（New Guards Group）的價碼已經談妥，而該集團旗下擁有眾多人氣品牌，其中還包括Virgil Abloh主理的Off-White。

▲Farfetch收購NGG。（圖／翻攝自Farfetch FB、NGG、IG@off____white、@virgilabloh）

▲Farfetch收購NGG集團。（圖／翻攝自Farfetch FB）

▲Farfetch收購NGG。（圖／翻攝自Farfetch FB、NGG、IG@off____white、@virgilabloh）

▲Off-White為NGG集團旗下的品牌。（圖／翻攝自IG@off____white）

Farfetch長期扮演第三方的角色，為品牌與消費者提供一個完善的購物平台，如今以美金6.75億元（約台幣209億元）收購了NGG，將集團所屬的Off-White、Palm Angels、Marcelo Burlon、Heron Preston等品牌納入旗下，也代表未來有很大的機會，將在Farfetch上看到更多上述品牌的單品。

▲Farfetch收購NGG。（圖／翻攝自Farfetch FB、NGG、IG@off____white、@virgilabloh）

▲NGG集團擁有Off-White、Palm Angels、Marcelo Burlon、Heron Preston等人氣品牌。（圖／翻攝自NGG）

然而，就當Farfetch以為這次的收購將為平台打一劑強心針時，股價便在消息發佈後下跌40％，其中的原因出自CEO荷西內維斯（José Neves）身上，因近年荷西內維斯完成多個收購案，已經投入不少資金進去，同時，財務都還沒達到收支平衡便再度收購NGG集團，所以這使得Farfetch在2021年以前都會是賠錢的狀態，也難怪股價會硬生生下跌40％。

另外，Off-White也在收購案後發佈了一則聲明，品牌表示：「Off-White的商標與控制權為Virgil Abloh所有，而NGG集團是與我們簽下多年合約的公司，所以Farfetch和NGG的交易案，並不會影響到品牌的運作，期望未來能攜手共同努力。」

▲Farfetch收購NGG。（圖／翻攝自Farfetch FB、NGG、IG@off____white、@virgilabloh）

▲Off-White的商標與控制權為Virgil Abloh（中）所有。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Farfetch, 電商, NewGuardsGroup, 義大利, VirgilAbloh, Off-White, PalmAngels, MarceloBurlon, HeronPreston
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛專家揭秘：男人只花59秒決定「要不要追妳」　約會後隔天這個行為決定是否交往

奧斯塔羅12星座一周運勢0812-0818　射手、雙魚當心瘦了荷包

遲遲沒脫單其實是不敢談戀愛　5原因曝光「賺錢實在」

設計風格即將改變？Farfetch以209億元收購Off-White母公司　 日本醫生大推「腳底板貼膠布」減肥　2個月瘦10公斤 外食族快囤貨！全台12家超人氣「乾拌麵」口味、麵體、購買資訊總整理 Dior推絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表 潮人才懂的5個怪癖　小地方超執著、鞋盒絕對不能丟 買OUTLET隨便都賺到？　消費專家：這5種東西別出手 我要代替月亮懲罰你！UNIQLOＸ《美少女戰士》600元有找　發售日期就是這一天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面