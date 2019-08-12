設計風格即將改變？Farfetch以209億元收購Off-White母公司　

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相信平常有關注高端街牌或是設計師品牌的朋友，應該對電商平台Farfetch不會太陌生，甚至有很多衣服都是從這購入的。近日，Farfetch便正式對外宣佈重大消息，那就是收購義大利時尚集團NGG（New Guards Group）的價碼已經談妥，而該集團旗下擁有眾多人氣品牌，其中還包括Virgil Abloh主理的Off-White。

▲Farfetch收購NGG集團。（圖／翻攝自Farfetch FB）

▲Off-White為NGG集團旗下的品牌。（圖／翻攝自IG@off____white）

Farfetch長期扮演第三方的角色，為品牌與消費者提供一個完善的購物平台，如今以美金6.75億元（約台幣209億元）收購了NGG，將集團所屬的Off-White、Palm Angels、Marcelo Burlon、Heron Preston等品牌納入旗下，也代表未來有很大的機會，將在Farfetch上看到更多上述品牌的單品。

▲NGG集團擁有Off-White、Palm Angels、Marcelo Burlon、Heron Preston等人氣品牌。（圖／翻攝自NGG）

然而，就當Farfetch以為這次的收購將為平台打一劑強心針時，股價便在消息發佈後下跌40％，其中的原因出自CEO荷西內維斯（José Neves）身上，因近年荷西內維斯完成多個收購案，已經投入不少資金進去，同時，財務都還沒達到收支平衡便再度收購NGG集團，所以這使得Farfetch在2021年以前都會是賠錢的狀態，也難怪股價會硬生生下跌40％。

另外，Off-White也在收購案後發佈了一則聲明，品牌表示：「Off-White的商標與控制權為Virgil Abloh所有，而NGG集團是與我們簽下多年合約的公司，所以Farfetch和NGG的交易案，並不會影響到品牌的運作，期望未來能攜手共同努力。」

▲Off-White的商標與控制權為Virgil Abloh（中）所有。

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