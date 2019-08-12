王妃最愛的小白鞋變黑了！IG洗版王VEJA不只新色超燒　還用寶特瓶做鞋

▲VEJA小白鞋在歐美超火紅，是IG洗版王。（圖／品牌提供）

實習記者邱宜佳／台北報導

每個人的鞋櫃都應該要有一雙小白鞋，法國鞋履品牌VEJA以其簡約V型logo為設計，除了皮革，還推出以寶特瓶回收材質打造的鞋款，成為Instagram「ootd」洗版王，韓劇女神孔曉振、EXID Hani、小S，甚至是梅根王妃都拜倒在它的魅力之中，簡單連身裙或牛仔褲搭配小白鞋，也能展現巨星風采。

▲梅根王妃懷孕時愛穿VEJA鞋。（圖／kensintonroyal IG）

潮流選貨店3NITY引進眾多VEJA 2019早秋鞋款，而且不只有白色款吸睛，例如VEJA的明星商品ESPALR系列，打破以往小白鞋傳統，出現了「小黑鞋」，真皮鞋面設計不用怕灰塵堆積，加上強烈對比的白色V型logo，相當有型。

另外，ESPALR系列也沒忘記初心「小白鞋」，側邊V型logo以酒紅色打造，中底使用米白色調，更顯早秋慵懶氣息，穿上它有種到法國度假的感覺。

▲ESPALR系列皮革鞋除了白色，也推出黑色款，各4,280元。（圖／品牌提供）

崇尚環保意識的VEJA，推出V-10升級鞋款V-12，面料利用寶特瓶再製而成，追求時尚的同時，也環保愛地球，承襲V-10「紅邊鞋」的氣勢，V-12的銀灰及黑色logo用色較前代低調，鞋頭以麂皮製作，顯得內斂有態度。

▲V-10系列缺貨常客「紅邊鞋」。（圖／翻攝VEJA IG）

▲V-12鞋款簡約百搭，5,080元。（圖／品牌提供）

最後，NOVA鞋款首次推出麂皮帆布鞋，顏色選用大地焦糖棕及森林綠，搭配白襪，就能展現與小白鞋不一樣的感覺，走在路上絕對會讓路人忍不住回頭，想多看一眼。

▲Nova麂皮帆布鞋（棕／綠），4,680元。（圖／品牌提供）

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