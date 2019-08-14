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鞋跟的8、24代表背號！UNDEFEATEDＸNike Kobe 4「曼巴日」限量開搶

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編輯／Duke

對於很多粉絲來說8／24是一個重大的日子，因為這天為「曼巴日」，而該節日是為了柯比布萊恩（Kobe Bryant）所設。先前就曾傳出Undefeated將再度攜手Nike推出Kobe系列的鞋款，如今終於透過Undefeated主理人Eric Peng Cheng親自公開，並確定發售4款Kobe 4 Protro。

▲Undefeated x Nike Kobe 4 Protro。（圖／翻攝自IG@slamkicks、Sneakernews）

▲Undefeated X Kobe 4 Protro。（圖／翻攝自IG@slamkicks）

由Undefeated攜手Nike推出的Kobe 4 Protro系列，共帶來4款配色，而配色靈感來自馬刺、太陽、湖人、公鹿等4支NBA球隊，其中，該系列將Undefeated的Logo置於左腳鞋舌上，並且鞋後跟的8跟24，分別代表柯比布萊恩穿過的2個背號，而鞋面材質預計採用漆面皮革。

▲Undefeated x Nike Kobe 4 Protro。（圖／翻攝自IG@slamkicks、Sneakernews）

▲配色靈感來自馬刺、太陽、湖人、公鹿等4支NBA球隊。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Undefeated x Nike Kobe 4 Protro。（圖／翻攝自IG@slamkicks、Sneakernews）

▲後跟的8跟24，分別代表柯比布萊恩穿過的2個背號。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Undefeated x Nike Kobe 4 Protro。（圖／翻攝自IG@slamkicks、Sneakernews）

▲Undefeated x Nike Kobe 4 Protro。（圖／翻攝自IG@slamkicks、Sneakernews）

▲鞋面材質預計採用漆面皮革。（圖／翻攝自Sneakernews）

不過，Nike沒有透露太多發售資訊與售價，但是該系列確定將在8／24的「曼巴日」發售，至於會不會登陸台灣，還需等待日後的相關消息，畢竟，台灣目前沒有Undefeated的門市，所以各位粉絲近期一定要盯緊發售資訊哦！

此外，Nike攜手Virgil Abloh與Futura的鞋款同樣令人期待，因為他們將帶來Off-White X Futura X Nike SB Dunk Low的 3方聯名，而該系列的設計加入Off-White X Nike「The Ten」細節以及Futura的街頭藝術，並且還多了一條橙色鞋帶，據悉該系列將於10／24發售，售價為美金170元（約台幣5,300元）。

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關鍵字：

Nike, 曼巴日, 柯比布萊恩, Kobe4, Undefeated, 馬刺, 太陽, 湖人, 公鹿, NBA, VirgilAbloh, Futura
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