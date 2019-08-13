太有創意！日本推大人味「珍珠奶茶酒」　咬得到QQ感，越喝越微醺

▲日本推「珍珠奶茶酒」，（圖／翻攝自kaldi-online.com）

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雖然「珍珠奶茶」是台灣之光，但把珍珠發揮到最極致的，絕對非日本人莫屬！不僅有多樣美味的珍珠甜點，還有多款獵奇的珍珠料理，像是珍珠麻婆豆腐以及流水珍珠等等，可以說是無珍珠不歡阿～日本食品「Kaldi Coffee Farm」就看準商機，推出大人味的「珍珠奶茶酒」，果然一登場就High翻所有網友。





來自日本食品「Kaldi Coffee Farm」（咖樂迪咖啡農場），這款在推特（Twitter）上引發熱議的「珍珠奶茶酒」，內含 5 % 的酒精濃度，以茶葉調和煉乳，搭配帶有嚼勁的珍珠，讓你在享受珍奶的同時還能微醺一下，這個周末就找姊妹們一起狂歡吧！

▲有網友表示大推、太美味了，也有網友認為太甜了，膩到喝不完。（圖／翻攝自IG@aniuyaw_imy、twitter@dao_dao_da）

日本人實在是太有創意了！居然想到將珍珠奶茶做成調酒，讓住在台灣的我們好羨慕阿～這款「珍珠奶茶酒」官方含稅售價為345日圓，一瓶約NT$102，喜歡的朋友們趕快手刀衝去日本掃貨吧。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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