fb ig video ETtoday search mobile

「懶癌」8大症狀！房間一定有座衣服山、能搭電梯就不走　你中了嗎？

> >

編輯／Ping　圖／「費清 FaiChing」 （@waiicy）Instagram授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同

身邊有沒有這樣的朋友呢？能坐就不站，能躺就不坐，每件事情一定要拖到最後一刻才開始動手，如果懶惰是一種病，那對方一定是末期，腦中是不是浮現出某個人的臉了呢！香港插畫家「費清 FaiChing」 （@waiicy）就畫出「懶癌」會有的8大症狀，趕快叫那位懶到不行的朋友出來面對～

▲懶癌末期。（圖／「費清 FaiChing」 （@waiicy）Instagram授權提供）

懶癌病徵＃1　沒有洗頭會戴帽子掩飾

沒有出門、沒有流汗，為什麼要洗頭？相信這一定是這些懶朋友很常說的藉口吧～雖然不是一定要對方天天洗頭，但起碼不能太油或是有味道啊！

懶癌病徵＃2　房間有座衣服山

每次回到家就順手把衣服丟到椅子上，洗完的衣服也丟到椅子上，有時候都很想問對方，請問你的衣櫃跟洗衣籃是用來裝飾的嗎？

懶癌病徵＃3　手機剩1％～2％電量才會充

從20％的沒電提示，一路跳到5％都還是沒充電，明明充電線就在旁邊就是懶得拿，每次都覺得再滑一下就好，最後的下場就是手機自動關機（唉～）。

懶癌病徵＃4　憋尿憋到最後一刻才起床

早上起床想上廁所，可是又想賴床，每天都在要不要起床上廁所這件事上糾結～拜託，朋友們！即使懶惰還是要好好愛惜身體啦。

▲懶癌末期。（圖／「費清 FaiChing」 （@waiicy）Instagram授權提供）

懶癌病徵＃5　屁屁黏在沙發上，一整天都不動

沙發絕對是懶人的好夥伴，不對！已經可以稱上是伴侶了，因為他們可以在上面坐著、躺著一整天，想要把他們分開根本難上加難。

懶癌病徵＃6　假日絕對不出門

假日出去玩？懶人的假日是用來補眠、耍廢的，想要找他只有一個辦法，拿著食物到他面前！（傲嬌的懶人4你）

懶癌病徵＃7　有電梯就別想叫我走樓梯

懶人的最高境界！能站就不走，能坐就不站，能躺就不坐～所以公寓裡剛好有電梯，不搭真的對不起自己，即使只有一樓也不能走。

懶癌病徵＃8　用煮麵的鍋子吃麵，就可以少洗一個碗

相信這點一定超多人中！每次煮完泡麵都會懶的將麵夾出來裝進碗裡～因為直接用鍋子吃就可以少洗一個碗了（哈）。

以上就是「懶癌」會有的8大症狀，中的人自己誠實舉手喔（默默舉手...）！除了這次分享的內容，還有更多作品在「費清 FaiChing」的IG裡，平時就喜歡看有趣插畫的朋友們可別錯過。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

懶惰, 懶癌, 畫家, 手繪家, 插畫
fashion.net

熱門文章

辦公室必備5樣「療癒神器」！懶人保養品、高顏值收納罐超欠買

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

ET Fashion

推薦閱讀

日網友票選最有效的10個「減肥法」　第1名瘦小腹最有感

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40kg全靠這樣做

奧斯塔羅12星座一周運勢0826-0901　雙魚聚會多荷包大失血、巨蟹留意周圍桃花

總是看起來很累？每天5分鐘按摩眼睛3穴位　還你迷人眼神 網傳吃菜不吃肉可減肥？營養師打臉：小心反彈會更胖 專家總結「出軌男」3大共同點！個性衝動、擅長甜言蜜語最致命 要符合「標準」面貌、不化妝就不能出門？韓國掀起對#Kbeauty反彈 《德魯納酒店》滿燦CP合體拍畫報！IU仙氣爆棚、呂珍九透膚衫超性感 健身youtuber教妳靠飲食+運動矯正下半身肥胖！2星期操出完美線條 日本網友瘋傳超準「女生星座×血型異性緣排行榜」，你進榜沒？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面