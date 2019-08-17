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真的回不去了！情侶分手前的三大殘酷徵兆「寧願把時間留給自己」

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少面臨磨合期的情侶都會思考同一件事，那就是自己還愛不愛對方，或是他是不是變了。當感情處於停損點，是否放手才是更好的選擇。其實愛情本來就很難定義，或許可以從以下3點觀察，究竟離分手有多遠。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

1. 不再把時間都留給他

處於熱戀期的情侶，最大共同點就是無時無刻想要膩在一起。所以時間其實是證明是否還愛對方的考量條件之一，如果你變得不想再花時間到他身上，甚至寧願陪伴朋友，也不願意和他共處，那麼真的要開始思考，究竟該不該放手。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

2. 開始疏於溝通

戀愛到後期，雙方都會有自己要忙的事情，不過感情的交流就仰賴溝通，如果連睡前幾分鐘的時間都不願意抽出，或是覺得傾聽是一件麻煩事，那麼就代表你們的生活發生了分歧，當你發生了想分享的事情，第一個想到的人卻不是他，殘忍的是感情的變化就是這麼一點點慢慢產生的。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

3. 不想融入另一半的家庭、朋友圈

交往不是兩個人的事情，所以對方的家庭以及朋友，都是輔助感情的重要一環，沒有人會每天膩在一起，融入生活就是決定愛情穩定與否的因素。一旦其中一個人，從來不願意帶領對方熟悉自己的生活圈，或是不會在社交軟體上提到你，那麼很難在未來達到共識。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 分手, 磨合期, 熱戀期
fashion.net

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