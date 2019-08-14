最愛把「分手」掛嘴邊的4大星座！天秤只是說說、獅子搶主導權

編輯／Molly 圖／翻攝自pexels

在談戀愛的過程中，感情再好的情侶也總是會有意見不同、相處上出問題的時候，有些人冷靜一下就沒事，也有些人動不動就提分手，但又不是真的想分。以下4個星座就最愛把「分手」掛在嘴邊，像是天秤習慣用分手來刺激另一半，獅子則是愛面子，連分手都想要取得主導權。

雙子座



善於交際、看似情場高手的雙子座，因為容易緊張、過於神經質的本性，在感情中很缺乏安全感，總是患得患失，其實他們就是那種「得不到時想盡辦法要得到，得到了又害怕失去」的代表，以為分手就能讓自己解脫，以至於他們每次吵架或跟另一半相處出問題就會忍不住提分手，但一說完分手又後悔。

天秤座



重視風範的天秤座，不喜歡顯示出自己的缺點和脆弱，常常會表現出堅強的表象，但他們提分手時，通常都不是真的想分，只是想要刺激另一半，但又不明明白白表示清楚，久了就變成「放羊的孩子」，導致對方誤會而沒有挽留，最後就真的這樣錯過了。其實他們只是自尊心強，想要被人哄哄而已，說分手想看對方對自己的在意而已。

獅子座

獅子座愛面子、好爭輸贏，就連在感情中都想取得主導權，他們甚至會把感情都看成一場比賽，一點都不想輸給對方，就怕自尊心受到傷害，所以只要當他們感覺到另一半有想分手的念頭，就算他們心裏其實還想挽回，也會搶先把分手說出口，好讓自己分手分得體面。

水瓶座

個性通常獨立且自主的水瓶座，在感情上很敏感，容易受傷害，別以為他們天生喜歡一個人生活，其實他們只是害怕失望和失去，所以喜歡用分手來嚇唬另一半，想讓你多在乎他們一點，不是真的想分手。

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