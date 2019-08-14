一篇IG貼文就能買豪宅！這10個名人隨便發文都賺超過2千萬

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因近年來網路的蓬勃發展，使得社群軟體成為人們最重要的社交工具，而IG亦成為時下當紅的社交軟體，其中，網紅也因擁有高人氣與曝光度，所以容易接到各品牌的業配請求，進而創造龐大的商機。最近，根據英國「Hopper HQ」的分析指出，在IG擁有1.4億名追蹤者的凱莉珍娜（Kylie Jenner），只要發佈一篇貼文就能賺進美金126萬元（約台幣3900萬元）。

▲凱莉珍娜發佈一篇貼文就能賺進美金126萬元（約台幣3900萬元）。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

雖然凱莉珍娜不是IG追蹤者最多的名人，但是她擁有卡戴珊（Kardashian）家族的名望，並且主理的美妝品牌也相當成功，所以才會有如此誇張的金額出現。

在 Instagram 查看這則貼文 Kylie ✨（@kyliejenner）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 13 日 上午 8:24 張貼

其中，位居2、3名的則是歌手亞莉安娜（Ariana Grande）與足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），而這2位分別擁有1.6億、1.7億名追蹤者，並且發佈一篇貼文可以賺進美金99萬元（約台幣3070萬元）、美金97萬元（約台幣3007萬元）。

在 Instagram 查看這則貼文 Ariana Grande（@arianagrande）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 26 日 上午 9:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Cristiano Ronaldo（@cristiano）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 10 日 下午 12:34 張貼

由英國「Hopper HQ」公佈的排名中，其實有許多國際巨星以及運動員未能進入前10名，像是貝克漢（David Beckham）、詹皇（LeBron James）、拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）等，而下方則為大家附上這次的前10名。

▲第10名的小賈斯汀（Justin Bieber），發佈一篇貼文也能賺進美金72萬元（約台幣2230萬元）。（圖／翻攝自Hopper HQ）

此外，因Facebook目前已經收購IG與WhatsApp，所以Facebook發言人表示，未來將會把名稱改為「Instagram from Facebook」以及「WhatsApp from Facebook」，目的是讓大家更清楚知道IG與WhatsApp為Facebook旗下的產品。

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其實不是只有IG能夠賺錢，因為實況主的收入也不亞於網紅。近期，最大的消息就是在Twitch擁有1400萬名追蹤者的實況主Ninja，轉戰微軟（Microsoft）旗下的平台Mixer，並且謠傳微軟花了超過美金5000萬元（約台幣15億元），才將Ninja請來自家的實況平台，而微軟會大手筆的挖角，絕對就是看準他的魅力以及人氣，所以現今網路的發達，真的造福了不少新興產業！

在 Instagram 查看這則貼文 Tyler Blevins（@ninja）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 12 日 下午 4:14 張貼