穿得少也不會顯得不拘謹　「背心 X 牛仔寬褲」同時完成涼感與時髦

進入到了年中最熱的時節，告別了偶感涼爽的 6月也就代表著盛夏的到來。面對高溫又潮溼的天氣，背心的穿搭就越來越普遍。但布料越少，設計越簡單的上衣一不小心就會讓造型產生不拘謹的印象。想穿搭出背心的休閒與俐落感，不妨就選擇牛仔寬褲一起完成衣裝。

薄透的面料再搭配上無袖的剪裁，背心的輕鬆感顯而易見。但要避免因柔軟面料而衍生的隨興感，就要與版型具有挺度的下身單品一同穿搭。牛仔寬褲剛剛好的存在感，展演休閒感之餘又不會顯得著裝隨便。今夏想表現涼快與時髦兼具的造型，以下日本女生的背心 × 牛仔寬褲搭配都值得參考。

黑色背心 × 牛仔寬褲

背心上衣最不易失誤的款式就屬黑色莫屬。雖然本身沒有太大的注目效果，但簡潔的剪裁搭配上俐落的色彩，只要搭配上萬年不敗的牛仔褲穿搭就能對造型有極大的加分效果。

#Look 1

方形領的款式較為基礎，搭配牛仔寬褲後只要再穿上拖鞋就能營造慵懶女人的迷人氣息。

#Look 2

V 型領的開襟背心可以讓上身呈現出清爽的女人味，搭配上刷色略淺的牛仔寬褲就能讓夏日的輕鬆氣息再加乘。

白色背心 × 牛仔寬褲

白色背心是營造炎熱夏季清爽感的最佳單品，但太潔淨的配色往往就會讓造型顯得太過平庸。此時只要利用經典的丹寧褲就能扭轉穿搭無趣的形象。

#Look 1

穿著白色背心時建議可以選擇深色無刷色的牛仔寬褲，利用對比色的方式來讓整體表現簡單俐落的造型感。

#Look 2

利用帶有陳舊感的牛仔寬褲搭配白色背心也能展現另一種復古風格的休閒韻味。

自然色背心 × 牛仔寬褲

除了基本色調的背心單品，以自然色系的款式搭配牛仔寬褲也能在夏天展演出清新好感的休閒女子形象。溫柔且百搭的大地色調與丹寧色彩碰撞出的好女孩感，率性又不失時髦氣息。

#Look 1

以棕色調的背心穿出舒適氛圍，搭配上帶有玩心的刷色牛仔褲，調皮的小男孩造型就是最具季節感的風格。

#Look 2

除了棕色調的大地色彩，鵝黃色的自然氛圍也相當適合在夏季穿搭。與丹寧刷色類似的色調，上下身顏色呼應的剛剛好。

Photo : WEAR

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