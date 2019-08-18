奧斯塔羅12星座一周運勢0819-0825　巨蟹工作有效率、獅子對愛情沒信心

20190819-0825奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！清晰的思考以及小心謹慎的態度，將充斥在你下周的學／事業上，並且讓你面對自己的目標與工作內容時，都能變得更加輕鬆且容易。

TOP2：金牛座愛情運最旺！下周在感情中的生活多了許多空間，並且兩人在這段感情的生活中，也變得輕鬆愉悅許多，而單身的朋友，下周對於愛情的嚮往程度提高許多，會有想踏入愛情的想法，不過，這只是三分鐘熱度，所以真遇到好桃花的機會並不高喔！

TOP3：水瓶座金錢運最旺！下周正偏財運皆不錯，但你下周可以善用理性思考能力，將有機會為你帶來可觀錢財。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題時，要多和周遭同事求援才會比較好。

2.魔羯座愛情運需要留意：下周面對感情的情緒起伏大了許多，將影響彼此在情感中的想法，並且開始覺得對方付出的似乎少了點，而這樣不平衡的狀況，會影響你下周的感情生活，所以下周要多加注意了。

3.射手座金錢運需要留意：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議有增資動作。

牡羊座

開運顏色：暗紫色

幸運數字：02

整體運勢★★★★

解析：下周牡羊朋友思緒活絡許多，如果是需要動腦的時期，下周是值得好好運用的一周，另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，不過，下周卻有始終未付諸行動的情況存在，如果行動與思緒能夠並行，將會是超棒的一周喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，但也僅存於想的階段，有點忽略了現實的發展，所以要著重於現實發展，對情感的發展才會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著慶祝，所以下周雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子喔！

金牛座

開運顏色：銀色

幸運數字：14

整體運勢★★★

解析：下周金牛座朋友做事速度快了許多，而思緒也動了起來，同時，面對事情的反應與熱情都提高許多，會是個良好的一周，但奧斯還是要提醒，雖然做事快速，但卻有計畫不夠周詳與耐心度不夠的狀況，所以要好好注意了。

愛情運勢★★★★

解析：下周在感情中的生活多了許多空間，並且兩人在這段感情的生活中，也變得輕鬆愉悅許多，而單身的朋友，下周對於愛情的嚮往程度提高許多，會有想踏入愛情的想法，不過，這只是三分鐘熱度，所以真遇到好桃花的機會並不高喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，則是要多加注意虎頭蛇尾的狀況，而下周三分鐘熱度的狀況會更加明顯，所以下周於學／事業上，要懂得延伸一下熱情，千萬不要半途而廢。

金錢運勢★★★

解析：下周正財運平穩，但偏財運不太理想，如果有想投資的朋友，下周千萬不要太過衝動的付出，因為下周的投資將有風險存在喔！

雙子座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：63

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友顯得粗心許多，很多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致未來問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況以及決定，要多花點時間思考，另外，下周內心的渾沌影響自己不少，所以壓力與情緒要懂得發洩喔！

愛情運勢★★

解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：粗心大意的狀況在學／事業顯得更加嚴重，所以下周面對學／事業要多提起些熱情，並且面對工作時也要細心一些，別讓下周的狀況抹滅了過去的努力。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周存在破財的機會，奧斯建議下周著重於如何守財，才會比較好喔！

巨蟹座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：85

整體運勢★★★★★

解析：巨蟹座的朋友，下周將是個思緒清晰快速的一周，並且自我管理也相當良好的時刻，所以你在面對人、事、物時，會以有效率的方式解決許多問題。而下周耐性、理性兼具的良好狀況，也讓你的情緒平穩不會有太大的波動。

愛情運勢★★★★

解析：下周面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，所以下周於愛情中，將扮演主導的角色。

事業（學業）運勢★★★★

解析：清晰的思考以及小心謹慎的態度，將充斥在你下周的學／事業上，並且讓你面對自己的目標與工作內容時，都能變得更加輕鬆且容易。

金錢運勢★★★★★

解析：：正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，另外，理性的去選擇投資方式，將有機會獲得不錯的回報。

獅子座

開運顏色：灰色

幸運數字：74

整體運勢★★★

解析：下周獅子朋友自信消退許多，並且事情開始多了起來，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，所以奧斯提醒下周要多相信自己一些，才能妥善處理事情喔！

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是沒信心，都該和另一半好好溝通以改善狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題時，要多和周遭同事求援才會比較好。

金錢運勢★★

解析：下周偏財運不佳，多注意投資的風險與花費問題，另外，有破財的機會要多加注意喔！

處女座

開運顏色：孔雀石綠

幸運數字：96

整體運勢★★

解析：下周處女座的朋友要注意自己的情緒反應，因為下周對事情的情緒起伏較大，另外，下周對自我能力懷疑的狀況也要多加注意，以免失去一些好機會喔！

愛情運勢★★

解析：過去雙方的問題逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，要注意因情緒而導致的脾氣。

事業（學業）運勢★★★

解析：情緒上的混亂直接影響學／事業方面，所以要注意因情緒問題，導致亂下決定的狀況，奧斯建議面臨決定或狀況時，要學習先將情緒擺一邊喔！

金錢運勢★★

解析：有投資理財的朋友要多留意狀況，另外，下周也要避免購買不必要的東西喔！

天秤座

開運顏色：橘色

幸運數字：52

整體運勢★★

解析：下周將會是天秤朋友自信心與掌握度消退的一周，並且除了自信心消退以外，還連帶產生對自我的疑慮，進而影響到了工作，所以奧斯建議下周面對事情時，要堅定一些才不會空忙一場。

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通降低許多，將連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來，奧斯建議下周要適時的將想法提出來討論，一個人悶在心裡對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作與學業有許多的想法，但卻都無法付諸行動，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，不然塞一堆想法在腦袋裡，可是會累死自己的。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤其是投資方面要更加注意，所以奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

天蠍座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字08

整體運勢★★★★★

解析：下周天蠍的朋友，將是理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱的事，那麼下周將更加明朗，另外，對於事情的掌控度也提高許多，讓你做起事來事半功倍，會是個相當有氣勢的一周。

愛情運勢★★★★★

解析：長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通也在下周開啟良好的連鎖反應。單身的朋友下周有機會出現桃花，而這樣的桃花來自於職場，要好好注意了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周會是突飛猛進的一周，而努力的結果會在下周顯現。若對於現況不滿足的朋友，下周也將獲得相當大的改善。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當好的一周，工作上獲得的金錢回報，將有望讓你感到滿足。

射手座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：89

整體運勢★★★

解析：射手座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況不再如此強烈，並且面對事情將會被動些，奧斯建議下周面對人、事、物要再主動些，不然下周的被動將影響後續的狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感產生逃避的想法，迫使面對事情的積極度降低，進而影響面對愛情時的狀況，另外，過往的回憶也將再浮現，需多留意囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周面臨學／事業顯得被動許多，並且使不上力的感覺將強烈出現，導致你在處理事情時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★

解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議有增資動作。

魔羯座

開運顏色：白色

幸運數字：54

整體運勢★★

解析：下周魔羯朋友的狀況較為低迷，而內心的煩燥感毫無來由的提升，讓自己感到不是很愉悅。而這樣的狀況有一部份來自於自我的壓力，所以奧斯提醒下周要多放輕鬆點，適時的給自己一點空間會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周面對感情的情緒起伏大了許多，將影響彼此在情感中的想法，並且開始覺得對方付出的似乎少了點，而這樣不平衡的狀況，會影響你下周的感情生活，所以下周要多加注意了。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，存在著力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容，卻還是會有力不從心的狀況，另外，下周於工作上的瑣碎事物也多了起來，讓自己感到煩燥，所以下周要多點耐心，千萬別讓情緒影響到自己的工作。

金錢運勢★★

解析：整體財運不佳，要盡量避免一些不必要的花費，以免讓自己的經濟吃緊。

水瓶座

開運顏色：黃色

幸運數字：13

整體運勢★★★★

解析：下周水瓶朋友的思緒清晰了起來，整體來說會是還不錯的一周，不過，下周將會著重於思考層面，導致行動力下降，所以奧斯建議下周要付諸行動，好讓思緒與行動力相輔相成喔！

愛情運勢★★★★★

解析：下周雙方在愛情中的態度良好，也懂得增進彼此的情感，讓雙方面對愛情時都感到愉悅。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，自我認同度提高，面對手邊的工作將有良好開始，並且工作時的思考能力與思緒也清晰許多，如果近期有要簽屬合作契約的朋友，下周是個很棒的時機喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周正偏財運皆不錯，但你下周可以善用理性思考能力，將有機會為你帶來可觀錢財。

雙魚座

開運顏色：亞麻綠

幸運數字：64

整體運勢★★

解析：雙魚朋友下周顯得憂心許多，因為許多事情無法如自己的意，並且對事情的掌握度也不佳，而這些狀況都讓你顯得忙碌且疲憊，奧斯建議下周要適時放鬆自己，別讓事情將你逼得喘不過氣囉！

愛情運勢★★

解析：過往的感情浮現於兩人的愛情生活中，將讓某一方感覺到不悅，所以下周要學習放下過去喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，對於現況的不滿足，讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致無力感加重。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力喔！

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