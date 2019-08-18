真相永遠只有一個！《名偵探柯南》聯名飾品，拼圖項鍊有驚喜

▲真相永遠只有一個！《名偵探柯南》聯名飾品。（圖／翻攝自fanfunmarket.jp）

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日本品牌「THE KISS」再度與《名偵探柯南》合作，推出全新第二彈聯名飾品。這部經典動畫應該是每個大朋友小朋友共回的回憶吧～此次推出柯南、小蘭、沖矢昴以及安室透這4人的主題項鍊與戒指，而且在設計上還有特別的小驚喜喔！身為頭號粉絲絕對不能錯過。

這次「THE KISS」再度與《名偵探柯南》合作，推出第二彈聯名飾品，與第一彈帥氣的風格不同，這次走比較可愛、活潑的設計，而且在每個飾品背後都有不同的刻字，每款都能讓影迷們聯想到動畫劇情喔！粉絲們還在等什麼，趕快一起來瞧瞧。

▲「THE KISS」與《名偵探柯南》合作的第一彈飾品，整體設計較為帥氣。（圖／翻攝自fanfunmarket.jp）

＃「THE KISSｘ《名偵探柯南》」柯南款項鍊與戒指

看到項鍊上的蝴蝶結，大家應該就已經知道是以柯南的哪樣道具為原型設計的吧！沒錯，就是柯南在解開謎題時都會派上用場的變聲器蝴蝶結。

在項鍊與戒指上還有紅、藍配色的寶石，剛好是柯南的代表色，不僅如此，在戒指內側還有刻上「Conan Edogawa」（江戶川柯南）的文字，粉絲們～這系列是不是很欠收。

▲「THE KISSｘ《名偵探柯南》」柯南款項鍊／戒指 官方含稅售價為16,200日元（約NT$4,788）。（圖／翻攝自fanfunmarket.jp）

＃「THE KISSｘ《名偵探柯南》」小蘭款項鍊與戒指

有柯南當然就要有小蘭款的飾品阿！項鍊是以玫瑰金為主色調，在飾品上加入櫻花的設計，搭配深淺不同的粉色寶石，讓女孩們戴上後都能透出高雅氣質。

戒指的設計上就相對簡約，在戒指內側刻有「Ran Mori」（毛利蘭）的文字，搭配淡檸檬色、粉色以及白色的寶石，低調又散發少女心，還不趕快對男友發射「我想買」光波～剛好也可以叫他戴柯南款戒指，一起戴情侶對戒。

▲「THE KISSｘ《名偵探柯南》」小蘭款項鍊／戒指 官方含稅售價為16,200日元（約NT$4,788）。（圖／翻攝自fanfunmarket.jp）

＃「THE KISSｘ《名偵探柯南》」沖矢昴款項鍊與戒指

如果你是《名偵探柯南》迷，那麼對這位人物絕對不陌生！同時擁有兩個特殊身分，「沖矢昴」與「赤井秀一」，也因為如此，這次在飾品上將兩個名字刻在正反面，並且分別搭配祖母綠與紅色寶石，呈現人物擁有不同身分與個性的特色。

▲「THE KISSｘ《名偵探柯南》」沖矢昴款項鍊／戒指 官方含稅售價為16,200日元（約NT$4,788）。（圖／翻攝自fanfunmarket.jp）

＃「THE KISSｘ《名偵探柯南》」安室透款項鍊與戒指

安室透也是非常特別的角色，項鍊上設計了三個不同的圓環，分別代表他三個不同的身份，（左至右）分別是本名「降谷零」、假身分「安室透」和黑暗組織中的代號「波本」，各位是不是都開始回想劇情啦～

▲「THE KISSｘ《名偵探柯南》」安室透款項鍊／戒指 官方含稅售價為16,200日元（約NT$4,788）。（圖／翻攝自fanfunmarket.jp）

＃「THE KISSｘ《名偵探柯南》」拼圖項鍊

這次還有推出4款拼圖項鍊，分別代表這4個人物，在項鍊扣的地方還刻有Q版人物的吊飾，而且最特別的地方就是，這幾款拼圖飾品是真的可以拼起來喔！當兩款拼圖拼在一起時，你就可以看到「There is alwasys only one truth」，也就是《名偵探柯南》中最經典的名言：「真相永遠只有一個！」身為粉絲不收藏這款真的對不起自己阿～

▲「THE KISSｘ《名偵探柯南》」拼圖項鍊 官方含稅售價為16,200日元（約NT$4,788）。（圖／翻攝自fanfunmarket.jp）

「THE KISSｘ《名偵探柯南》」的聯名飾品只販售到9／8，所以喜歡的粉絲要趕緊手刀購入，而且購買時還會得到精緻的珠寶盒喔！衝阿～

▲還不趕快去跪求身邊要去日本的朋友幫你代購回來！（跪）（圖／翻攝自fanfunmarket.jp）

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