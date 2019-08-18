最容易踩女友地雷的4句話！「我好像變胖了、我沒事」潛台詞大公開

編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

俗話說的好，「女人心海底針。」雖然女孩們嘴上說這樣，不過實際心裡想的可不是那樣，男孩們可別中招。現在就公開以下4句最常聽到的口頭禪，沒做筆記可是會踩雷的。

１. 我沒事

這句話算是千古名言，女孩們說沒事一定是有事啊，如果你就這麼放手，不再繼續關心，那事情就大條了。所以當你聽到對方說沒事的時候，也應該說些笑話或是扮演好聆聽者的身份，才是最佳的處理方式。

２. 我好像變胖了

如果聽到這句話，男孩們稍微放鬆警惕，心想，「反正她也知道變胖，那我就說實話吧」，這樣就真的慘了。因為女孩的世界中，只有自己能說自己胖，其他人想都別想，再說男友應該包容自己的體重，不應該有嫌棄的感覺。

３. 你先忙

很多男生聽到你先忙，就會天真的以為自己可以去忙了。其實不然，這時候女孩子更希望得到你的陪伴，雖然她們知道不應該打擾你的工作，不過如果你能夠在忙碌的時候記得回她消息或是打個電話給她，會是更加分的舉動。

４. 沒關係，都可以

很多時候女生不希望表露出自己管太多，就會用「都可以」來掩蓋心情，背後的意義其實是希望男生能懂得分寸，像是主動報備行程，能多考慮到自己一點。一旦有意見分歧的時候，也應該想想女孩們的出發點是什麼，才會避免不必要的爭吵。

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