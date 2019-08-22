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夏季高溫球鞋穿不住！Nike這雙Air Force 1涼拖鞋，絕對舒服又帥氣

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編輯／Duke

Nike的創新能力總是讓人們大開眼界，像是酷炫外型或是全新氣墊科技等，而這次Nike要帶來的款式也相當特別，因為經典的Nike Air Force 1將被改造一番，變身成為一雙Nike Air Force 1 VTF涼拖鞋。

▲Nike涼拖鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲Nike Air Force 1 VTF涼拖鞋。（圖／翻攝自Nike）

台灣的夏季高溫難耐，長褲、球鞋總是穿不住，這也是為什麼拖鞋、涼鞋等款式能在台灣屹立不搖的原因。由Nike帶來的這款Nike Air Force 1 VTF涼拖鞋，其設計採用金色的Swoosh（勾勾）與Air標誌點綴，並利用皮革材質與潑墨鞋底增加整體質感，絕對是一雙炎炎夏日的最佳選擇。

▲Nike涼拖鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲Nike涼拖鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲採用金色的Swoosh（勾勾）與Air標誌點綴。（圖／翻攝自Nike）

▲Nike涼拖鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲Nike涼拖鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲選用皮革材質與潑墨中底增加質感。（圖／翻攝自Nike）

此款Nike Air Force 1 VTF涼拖鞋，目前只有推出大童的尺寸，但台灣尚未開賣，如果各位想替小朋友添購新鞋的話，不妨考慮至美國官網購買，售價為美金90元（約台幣2,800元）。

此外，Nike Air Force 1不愧是經典鞋款，因為就連南韓明星GD（G-Dragon）主理的PEACEMINUSONE也選擇該鞋款作為聯名系列的主打，其中，該鞋款以鞋舌上繡的「雛菊」圖案為最大亮點，並搭配「刮刮樂」、油漆中底以及塗鴉鞋墊，預計將在今年的Holiday Season（感恩節到新年之間）上架。

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關鍵字：

Nike, AirForce1, 涼拖鞋, 台灣, Swoosh, 美國, GD, 雛菊, PEACEMINUSONE
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