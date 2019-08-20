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夏于喬背HELLO KITTY包變學生妹！霸氣放話「我有能力，不需要老公買」

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▲夏于喬示範HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列，一秒變俏麗學生妹。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

全球巨星HELLO KITTY可愛形象擄獲不少死忠粉，現在與美國精緻尼龍包品牌LeSportsac 推出聯名系列一同搶錢，於20日找來女星夏于喬出席新品發表會，喬喬背起俏皮的印花造型包雀躍登台，更自嘲一秒回到青春少女時期，已經相中包款準備帶回家。

▲HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

▲HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

▲HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

▲Hello Kitty x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

夏于喬加持百變造型斜背手提兩用袋，NT$4,650。（圖／品牌提供）

美國品牌LeSportsac 與HELLO KITTY都在今年（2019）邁入45周年，與此同時推出聯名系列再適合不過。20日請來剛剛新婚不到三個月的人妻夏于喬，演繹最新包款，她梳起俏麗的高馬尾，背上聯名系列百變造型印花斜背包，蹦蹦跳跳地上台。夏于喬表示，「很久沒有這麼青春的打扮了，好像一秒回到少女。」偏好實用包款的她也滔滔不絕分享購物經，「我一直很節制，不是衝動購物類型，像是買包之前一定會考慮，是否能背到10次以上，否則不會購入。」

▲HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

▲Hello Kitty x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

▲夏于喬喜歡簡約刺繡款式，即將在9月2日上市。（圖／品牌提供）

另外，夏于喬提到，非常喜歡這次即將上市的簡約刺繡款，除了HELLO KITTY的紅色刺繡字樣十分精緻，還兼具肩背、側背、手提等多功能用途，更有多夾層收納小東西，CP值極高，符合自己的買包條件，已經相中要帶回家。

當然夏于喬台灣好媳婦的形象實在藏不住，她也自信的分享，「買包是女人有能力的表現，不需要靠男人，自己也能買。」話雖如此，還是很希望老公在自己的生日或是情人節有所表現，兩人計劃來場東部輕旅行，不過夏于喬也打趣的回應，「工作已經排到年底，有心每天都是情人節。」

▲HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

▲Hello Kitty x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

 ▲Hello Kitty x LeSportsac聯名系列。（圖／品牌提供）

▲（依序）HELLO KITTY x LeSportsac聯名系列中梯形化妝包NT$1,450相機包NT$2,750。（圖／品牌提供）

此次LeSportsac 與HELLO KITTY聯名系列推出多種包款，像是夏于喬佩戴的百變造型斜背手提兩用袋或是日常托特包、造型化妝包，都符合女孩們日常使用。另外，更有可愛的相機包款，使用討喜活潑的正紅色，小巧便利的外型，還有方便放置零錢或髮圈等小物的立體鏡頭造型小袋，包身上的HELLO KITTY和相機觀景窗同樣為立體縫製，視覺上更增層次感。

而夏于喬偏好的簡約刺繡款，有別其他明亮色系，使用黑色和鮮紅刺繡對比出強烈個性，該款即將在9月2日上市，女孩們不妨前去一睹巨星HELLO KITTY的迷人風采 。

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關鍵字：

夏于喬, HELLO KITTY, LeSportsac , 聯名, 相機包, 化妝包
fashion.net

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