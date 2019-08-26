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男生也能穿得很清涼～「膝上短褲」這樣搭不彆扭又清爽

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▲膝上短褲。（圖／FACY 提供）

面對炙熱盛夏的豔陽挑戰，不妨以「膝上短褲」的清爽造型迎接吧！有別於過膝或平膝的短褲版型，膝上的版型設定除了更多的散熱面積與活動空間外，也給人更加俐落灑脫的第一印象。尤其是面對酷暑，「膝上短褲」不僅在穿著上擁有絕佳舒適性，視覺上更是能營造出清爽的男子樣貌。

彩色格紋膝上短褲

▲膝上短褲。（圖／FACY 提供）

 利用不同色彩交疊的格紋作為膝上短褲的花樣選擇，不僅使穿搭多了點注目焦點，更可以利用黑白素色的上身搭配作為反差，襯托出不同於路人的穿搭功力。同時善用素面、花紋及深淺色系的對比作為搭配方程式，輕輕鬆鬆就能穿出絕佳的夏季 look！

▲膝上短褲。（圖／FACY 提供）

圓點膝上短褲

▲膝上短褲。（圖／FACY 提供）

條紋在簡單的穿搭中創造令人印象深刻的形象考驗著平日累積的搭配經驗，藉由上方介紹的格紋或點狀散布的圖騰都擁有能讓穿搭整體達到畫龍點睛的視覺效果。簡單隨性的純白素 Tee、拖鞋及五分割帽搭配點點圖案的膝上短褲，更塑造出與眾不同的休閒形象。

▲膝上短褲。（圖／FACY 提供）

素色膝上短褲

▲膝上短褲。（圖／FACY 提供）

若是擔心無法駕馭過於顯眼的圖騰，選擇低調的素色膝上短褲依舊可以搭出獨特的個人風格。善用同色系的單品，像是將隨身小包、拖鞋等配件與膝上短褲的色系對齊，即便在穿衣選擇不多的夏季也能低調地以色彩取勝！

▲膝上短褲。（圖／FACY 提供）

Text : Wei Chang
Photo : digital-mountain

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關鍵字：

FACY, FACY Mens, 清爽, 俐落, 膝上短褲, 短褲, 穿搭
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