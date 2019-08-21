女神莫莉帶你逛H＆M！私房搭配哲學大公開　「一衣三穿」CP值破表

▲網紅莫莉Molly Chiang帶你逛H＆M STUDIO AW19秋冬系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

人氣網紅莫莉Molly Chiang幽默大方的性格備受粉絲喜愛，21日快時尚品牌H＆M也邀請她演繹STUDIO AW19秋冬系列，現場立刻變成購物頻道，一件接著一件介紹。莫莉提到穿搭經滔滔不絕，也分享自己的最愛款式，以獨特風格詮釋都市女性形象。

▲莫莉示範STUDIO AW19秋冬系列鮮黃色毛衣，NT$2,999。（圖／品牌提供）

H＆M STUDIO AW19秋冬系列旨在展現現代女性的幹練魅力，以「魔幻現實主義」為主題靈感，請來同樣特立獨行的網紅莫莉再適合不過，她也提到，「打破框架的穿搭更有趣，自在了就會有自信，這個系列有很多單品我都非常喜歡。」

▲溫柔的絲質連衣裙有多種搭配法，NT$2,999。（圖／品牌提供）

該系列靈感繆斯為靈敏地捕捉及發掘日常都市生活中所蘊藏神奇魔力的魔法女巫，融入充滿戲劇性的女性精神與元素，重點單品包括寬肩意大利羊毛大衣、修身羊毛西服套裝、修身皮質長褲、長款羽絨外套、棉質襯衫，以及由再生聚酯纖維製成的飄逸洋裝。整體色彩採用以苔蘚綠、檸檬黃及土褐色組成的秋季色調，並加入番茄紅與礦物銀點綴其中，帶來令人驚喜的視覺效果。

▲秋冬必備流蘇大衣NT$4,999；交叉流蘇裙亦可打開當成披肩使用NT$2,499。（圖／品牌提供）

另外，單品更有多樣搭配及穿搭，像是莫莉喜愛的寬大落肩連帽衫，不僅能當做洋裝，同時也是一件實穿的上衣。交叉流蘇裙的部分，也可以把釦子打開，當成披肩或是圍巾使用，「一衣三穿」CP值極高。

▲回收聚酯纖維成為主要面料，動物紋內搭衣NT$1,499；刺繡襯衫NT$3,499。（圖／品牌提供）

除此之外，品牌承諾在2030年之前達到百分百使用永續來源製衣，此次單品也足以看見環保決心，例如回收聚酯纖維就成為最重要的面料，用於洋裝、襯衫、針織衫等單品之中，勢必讓消費者增加購買意願。本次系列將在9月5日於台北微風松高門市及網路門市販售，一同打造女性獨特時尚品味。

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