全台5間「可頌迷」必訪店家　吃一口就有滿滿幸福滋味

來自法國的道地點心「可頌」也深受台灣人喜愛，除了原味的酥脆與誘人香氣，加入餡料後的可頌更散發出不同凡響的魅力！各位甜點控、可頌迷們，現在就一起來看看這5間位於台北、台中、台南的「可頌迷」必訪店家！

台北：法式修頌．可頌專賣店



在 Instagram 查看這則貼文 法式修頌 · 可頌專賣店（@chausson183）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 21 日 上午 6:01 張貼

位於台北大安區的「法式修頌．可頌專賣店」，是許多甜食愛好者經常造訪的店家！在這裡除了能享用到各種口味的可頌，也可以嚐到另一種法式甜點「修頌（Chausson）」。

在外型上，修頌與可頌有明顯的差別，不過店家在兩種甜點上，皆同樣使用認證過的原料！口感上，修頌與可頌也都是外酥內軟，還有多種口味讓你選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 Jeremiah Xavier（@scrubby.orca）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 26 日 上午 12:04 張貼

擁有豐富餡料的可頌是「法式修頌．可頌專賣店」的招牌，炎熱夏日來臨，店家更推出芒果提拉米蘇可頌，實在太吸引人！

法式修頌．可頌專賣店

地址：台北市大安區四維路183號

Tel：02-2701-6022

台北：MyCroissant by Guillaume 吉可頌丹麥專賣店



在 Instagram 查看這則貼文 張婌芬（@fanny_0229）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 6 日 上午 6:00 張貼



吉可頌丹麥專賣店是由Lalos Bakery Taipei的法籍行政主廚Guillaume Pedron開設的，多款法式可頌與丹麥麵包，加入不同餡料以及淋醬，均讓人愛不釋手！

無論是經典原味，或是各種特殊口味，主廚皆尊崇著道地的法式烘培手法，因此「吉可頌丹麥專賣店」自然也成為許多歐式麵包控的必訪店家！

在 Instagram 查看這則貼文 Hao（@lostandfound5520）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 15 日 下午 6:07 張貼

「G-Croissant吉可頌」是店內的招牌商品，主廚融合了法國長棍麵包的麵香以及可頌的酥脆口感，獨特的創意，讓這款麵包成為店中熱銷品。身為可頌麵包迷的你，一定得嚐看看！

MyCroissant by Guillaume 吉可頌丹麥專賣店

地址：台北市大安區安和路二段35巷5號

Tel：02-2325-0324

台北：Lost and Found it Cafe 失物招領咖啡館



在 Instagram 查看這則貼文 頭頭️吃喝玩樂️️肚子餓（@toutou_eat）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 2 日 上午 12:12 張貼



失物招領咖啡館採光極佳又兼具質感的環境，吸引了不少顧客前來拍照打卡。除了享用下午茶之外，也非常適合與好友相約，來到這裡吃一頓早午餐！

美味的燻雞起司可頌、薯餅、培根以及炒蛋，如此豐盛的早午餐，怎麼能錯過！

在 Instagram 查看這則貼文 妞妞（@lununu0715）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 16 日 上午 4:55 張貼

當然，來到失物招領咖啡館，必得品嚐擁有豐富餡料的可頌！多層次的口感，絕對能滿足可頌迷以及甜點控們！

Lost and Found it Cafe 失物招領咖啡館

地址：台北市大安區號敦化南路一段161巷 6號

Tel：02-2741-6905

台中：小島遇見他



在 Instagram 查看這則貼文 張萍（@pingpig0707）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 23 日 上午 4:47 張貼



小島遇見他位於台中逢甲夜市的小巷弄內，這間「老宅甜點店」充滿溫馨氛圍的用餐空間，讓來到這裡的顧客都能感受到一絲暖意。除了享用各式各樣的甜點麵包，也別忘了在這結合老宅與北歐風格的質感店面拍張美照打卡！

在 Instagram 查看這則貼文 小島遇見他（@la_petite.ile）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 21 日 上午 8:58 張貼

小島遇見他的新品「小山園抹茶可頌」與「OREO巧克力可頌」，絕對能滿足各位可頌迷和甜點控的味蕾！點一杯咖啡與好友們在這裡渡過悠閒下午，享受各款法式甜點帶來的幸福滋味。

小島遇見他

地址：台中市西屯區華夏巷東二弄15號

Tel：04-2451-1581

台南：BMS café／BMS 咖啡





來到台南，絕對不能錯過這間韓系質感咖啡廳BMS café！店內的極簡風格以及精緻的料理擺盤，吸引了許多顧客前來拍照打卡。各式各樣的輕食與甜點選擇，非常適合揪朋友一起來到BMS café享受悠閒時刻。

除了BMS café的招牌手做漢堡之外，「蛋沙拉可頌」、「煙燻培根滑蛋可頌」兩款輕食也是來到這裡必須嘗試的！非常適合喜愛可頌鹹點的你！

BMS café／BMS 咖啡

地址：台南市中西區尊王路79號

Tel：06 225 0808

文／Harper's BAZAAR 圖／INSTAGRAM法式修頌 & BMS CAFE

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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