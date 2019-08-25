網友不懂這雙？泫雅穿Converse拖鞋逛大街　這3雙變種涼拖鞋也值得嘗試

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涼鞋本身是為了讓腳部更舒爽、透氣，但越來越多人平時除了赤腳穿，也喜歡搭配襪子，誰說只有夏天能穿涼鞋？配上襪子，一路穿到台灣的冬天都不是問題～尤其是這種從球鞋款式演變而來的「變種」涼鞋，更適合搭配襪子呢～像是韓星泫雅日前PO出的街上穿搭照，穿的正是Converse All Star系列的拖鞋版本！

＃Converse All Star Cutaway EVO

Converse這款涼拖鞋雖然並不是新款，但是知名度卻不高，當泫雅PO出這雙鞋的穿搭照時，還有網友看傻了眼：「是我看錯，還是，這是拖鞋？」、「你忘記把鞋子蓋起來了」、「這鞋子讓我感到困惑，但你把它駕馭得很好」，經典黑白款式很百搭，即便上身很花俏也不用擔心，泫雅搭上純白襪子街頭感十足，也讓這雙拖鞋不會真的像家裡穿的那種「拖鞋」。

▲休閒又方便，也是穿搭上的重點。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

＃Nike Air Max FF 720

自從Nike推出Air Max 720「超大氣墊」鞋款之後，尤其是對於女生來說，根本就是增高＋美腿神器，更不用說走起來的感覺彈力十足，後來Nike更推出了一雙女款FF 720，採同樣透視大氣墊設計，鞋面上方簍空＋鬆緊、綁帶，將球鞋增添一些優雅元素，修飾腿部功能依舊，是女孩們的仙女鞋款。

▲搭配襪子還可以從側邊露出來。（圖／翻攝自IG@nikekicksloungexa11）

＃Reebok Classic INSTAPUMP FURY SANDAL

Reebok 的 PUMP Fury是最具代表性的系列，利用空氣力學，不用鞋帶也能達到完美的包覆性，是一雙腳感極好的球鞋，後來也貼出了同系列的SANDAL款！能夠非常貼合腳型，設計感很前衛，是許多歐美女孩的日常搭配心頭好。

▲日系女孩喜歡穿襪子搭配；擦上指甲油赤腳穿則比較歐美風～（圖／翻攝自IG@fruition_shop）

在 Instagram 查看這則貼文 まめ氏（@maimainne）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 25 日 下午 10:31 張貼



＃Nike Air Force 1 VTF

另外，Nike近期釋出了Air Force 1 VTF涼拖鞋鞋款，也是從經典Air Force 鞋型演變而來，黑底加上金色大Swoosh勾勾非常帥氣，雖然這款只有推出大童鞋款，但是尺寸23公分以下腳小的女孩可以試試看！

▲不過目前亞洲還未有發售消息。（圖／翻攝自NIKE）

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