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是秋天的顏色！刺蝟拖鞋、松鼠抱枕...南韓大創「STAY AUTUMN」系列萌翻

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▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲南韓大創「STAY AUTUMN」系列萌翻登場。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

編輯／Ping　圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab

又到了迎接秋季的時刻，南韓大創當然不會錯過，此次推出全新的「STAY AUTUMN」系列，帶來萌翻眾人的刺蝟與松鼠，不僅外型討喜，咖啡色系也讓人很有過秋天的感覺，看來錢包這次又逃不出大創的魔爪了～

南韓大創這次帶來全新的「STAY AUTUMN」系列，以超萌的刺蝟與松鼠為主題，絕對會讓大家愛上秋天。首先登場的是這雙超可愛的刺蝟拖鞋，翻肚肚的造型，就像在跟你討摸摸一樣，讓人融化～而刺的部分是結合除塵的設計，讓你可以邊走邊清潔！

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲刺蝟造型除塵拖鞋 售價為5,000韓元（NT$129）。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

除了有除塵拖鞋，這次大創還很貼心的準備了松鼠造型窗簾綁帶，以及刺蝟造型除塵撢、擦手巾，讓家裡每個角落都被這麼萌翻天的小動物包圍，光是想到就覺得幸福呢～

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲窗簾綁帶、除塵撢 售價為3,000韓元（NT$77）／擦手巾（左、右 售價為2,000韓元（NT$51）、1,000韓元（NT$25）。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

少了夏天的炎熱，也不像冬天一樣寒冷，在如此舒適的秋天裡，使用可愛的刺蝟浮雕杯、盤子，以及透明的馬克杯，與家人、朋友一起享用美好的下午茶吧。

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲刺蝟浮雕杯、透明馬克杯 售價為2,000韓元（NT$51）／盤子 售價為1,000韓元（NT$25）。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

接著是這兩款療癒人心的刺蝟造型地墊，絕對是刺蝟控必備！另外還有多款軟萌的玩偶等著大家帶走，除了有主角刺蝟與松鼠之外，這次居然還有樹懶偷偷混在裡面，來人阿趕快抱緊處理～

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲刺蝟地毯 售價為5,000韓元（NT$129）／玩偶 售價為5,000韓元（NT$129）。（圖／翻攝自IG@daiso_designlab）

按照南韓大創推出主題商品的慣例，一定少不了一系列實用又可愛的包款，此次有多款拿在手上超吸睛的造型小包，不管是放零錢、充電線還是無線耳機都很方便，還有實用的卡片夾與手提袋等等，每一款都讓人好心動。

（圖一）、（圖二） 小包卡片夾 售價為2,000韓元（NT$51）／（圖三）（左）兒童包包 售價為5,000韓元（NT$129）、（右）小包 售價為2,000韓元（NT$51）／（圖四）化妝包 售價為2,000韓元（NT$51）／（圖五）帆布袋 售價為3,000韓元（NT$77）、刺繡小包 售價為2,000韓元（NT$51）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大地色系的包包也非常好搭配呢～（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

除了以上多款實用的日常小物與裝飾，「STAY AUTUMN」系列還有為手作控們準備一系列的貼紙、筆記本以及鉛筆盒，趕快讓你的筆記本、書桌都充滿濃濃的秋天氣息吧。

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲大創新品。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲貼紙、紙膠帶 售價為1,000韓元（NT$25）／鉛筆盒、皮革筆記本 售價為2,000韓元（NT$51）。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

南韓大創推出的「STAY AUTUMN」系列已經於8／23開始販售嘍～近期要去南韓旅遊的朋友千萬別錯過，看來這個月準備要吃土了。

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關鍵字：

南韓大創, 大創, 南韓, 秋季, 新品, AUTUMN, 刺蝟, 松鼠
fashion.net

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