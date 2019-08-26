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美妝博主教你「3款」單眼皮眼妝畫法，現在學會還不算晚！

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▲▼單眼皮眼影畫法。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲單眼皮眼妝畫得乾淨又自然放大才高段。（圖／翻攝自IG/ggonekim、小紅書/鹿先生，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

單眼皮女孩有福了！網路上教學影片再也不用看心酸，《小紅書》美妝博主傳授3款單眼皮眼妝畫法，打造有神電眼，再也不怕一睜開眼妝就被吃掉，現在學會還不遲喔！

▲▼單眼皮眼影畫法。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲韓星金高銀的眼妝很值得參考。

和一般雙眼皮比起，單眼皮眼妝更考驗技術，還需要一點審美能力。以下統整幾個雙眼皮地雷，想要畫起來高級有神，以下幾點需要注意。

1.亮片眼影別亂用
2.酒紅色非常挑人用
3.睫毛要捲翹，重點放在眼中，而不是眼尾要刷很濃
4.眼線千萬別畫又黑又粗
5.眼影最後的定妝很重要

▲▼單眼皮眼影畫法。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲睫毛加強在中段，打造圓眼感。

畫法1
溫柔日常妝

使用霧棕色眼影，大面積刷在眼窩消腫，眼尾拉長畫出一個大三角，強調臥蠶可以讓眼睛輪廓放大兩倍，搭配極細自然眼線，睫毛一定要刷得翹。

▲▼單眼皮眼影畫法。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲利用眼頰同色，以視覺效果來騙人。

畫法2
大面積色塊畫法

首先必須讓人感受眼影和腮紅為一體，建議選擇蜜桃米色，讓人視覺誤以為眼睛面積放大，搭上淡淡眼線和臥蠶，看起來就相當減齡可愛。

▲▼單眼皮眼影畫法。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲強調眼線的大眼睛畫法。

畫法3
兩倍大眼睛畫法

想要眼睛看起來兩倍大，必須在眼線下功夫。首先上眼尾拉出上揚眼線，三角區域用眼線填滿、接著畫上棕色下眼影，下面三角區域填滿，上下眼妝不要連在一起，稍微有點開口就部會太成熟。

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關鍵字：

單眼皮, 眼妝, 畫法
fashion.net

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