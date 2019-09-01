迪士尼首座「漫威主題樂園」2020年開幕　置身瓦干達戰場、參觀復仇者總部

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曾在6月曝光的加州迪士尼「漫威主題樂園」，如今終於透過迪士尼的D23博覽會公開了最新的消息，其中，「漫威主題樂園」將主題訂為「復仇者學園」，並預計於明年在加州迪士尼冒險樂園開放，而相關的細節與設施下方帶各位介紹。

▲「漫威主題樂園」即將於2020年登陸加州迪士尼冒險樂園。（圖／翻攝自迪士尼）

由迪士尼帶來的「漫威主題樂園」，其中最重要的一個設施稱為「WEB」，這會是個能夠體驗「蜘蛛人」的景點，在這裡大家可以擁有與「蜘蛛人」一樣的超能力，像是吊掛於空中等。另外，各位還可以在「復仇者學園」中參觀「復仇者聯盟總部」、去到「蟻人餐廳」吃到許多縮小的食品，並且還能於園中巧遇「黑寡婦」、「奇異博士」、「瓦干達」、「阿斯加徳」、「鋼鐵人」等超夯角色哦！

▲「WEB」是個能夠體驗「蜘蛛人」的景點。（圖／翻攝自迪士尼）

▲可以參觀「復仇者聯盟總部」。（圖／翻攝自迪士尼）

▲「蟻人餐廳」可以吃到許多縮小的食品。（圖／翻攝自迪士尼）

▲可以巧遇「奇異博士」等角色或是置身「瓦干達」的場景。（圖／翻攝自迪士尼）

其中，迪士尼漫威投資創意執行長斯科德德雷克（Scot Drake）表示：「某些方面來說，這個學園就像復仇者聯盟一樣，有著一群工作性質不同，卻又為了同樣目的而聚在一起的人，所以我們打造這個樂園，好讓大家一起支持下一代的英雄。」

目前「漫威主題樂園」已經開始動工，並預計於2020年在加州迪士尼冒險樂園開放，不過，由於日前Sony宣佈「蜘蛛人」退出漫威電影宇宙，所以還不清楚「蜘蛛人」是否會出現在樂園中，一切還需等待迪士尼發佈相關消息後，才能得知了。

此外，美國好萊塢環球影城主題樂園「侏儸紀公園」，經過大改造後已經重新開幕，並且還將主題名稱變更為「侏儸紀世界」，而園內的設施也從黃色小舟改為大艇，如此一來便能讓大家感受到刺激與置身電影中的感覺。目前已於今年暑假正式開幕，有到美國好萊塢環球影城遊玩的朋友，千萬別錯過哦！

▲重新開幕的「侏儸紀世界」主題樂園。（圖／翻攝自IG@unistudios）

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