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新光三越端午節百款禮盒開賣　9成初登場國宴主廚打造限量粽

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▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）

▲新光三越推出端午節禮品預購。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的端午佳節即將到來，新光三越今（5／7）公開旗下端午節禮品陣容，打造國宴主廚6大風味粽、五大老字號小吃粽等，首度登場的日式伴手禮也不缺席，共有109款來自台灣各地以及世界各國的多元選擇，其中9成是初登場，無需奔波就能品嚐到豐富的端陽美味。

▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）

▲國宴主廚推薦粽禮 推薦價1,200元，獨家全台限量1,500組。

新光三越推出自家企劃台灣特色風味的6大名粽的「國宴主廚嚴選粽禮」，包括7任總統國宴御用主廚嚴永裕「文豪蘇軾粽」及「滬味菜飯粽」、2任總統國宴主廚陳進萬「松露富貴粽」及「台式一品粽」，2任總統國宴主廚溫國智的傳統北部粽與南部粽，全台限量1,500組。

▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）

▲府城風味饗宴組（左）；福爾摩沙遊艇酒店×安平開臺天后宮×合成帆布行 開台400年端午粽禮袋（右）。

針對台南建城400年，另推出南部五大台南傳統老字號美食聯手打造的「府城風味饗宴組」，以及兩款橫跨飯店、宮廟、文創三領域的跨界聯名粽禮，讓消費者一次獲得美食、宗教和文創的體驗。

▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）

▲和菓子工房あん庵紅豆水饅頭禮盒。

而日式伴手禮也是重點，主推3款首度登台伴手禮，包括和菓子工房あん庵特別針對台灣端午節，首度推出以粽葉包裹的「紅豆水饅頭禮盒」、加入金澤特產金箔，銷量破200萬條的「金澤萬久櫻花造型金箔蜂蜜蛋糕抹茶口味」，以及岡山150年老舖，以西洋口味融入傳統日本和菓子技法所製作的「備前福井堂 迷你蛋糕吧」。

▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）

▲（左）金澤萬久櫻花造型金箔蜂蜜蛋糕抹茶口味；（右）備前福井堂迷你蛋糕吧。

新光三越表示，端午節禮盒囊括近9成為初登場新品，其中多達3成為獨家限定商品，預計5／10起在全台15家實體店、APP、超市禮品城、線上購物平台開放預購。

▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）

神戶風月堂及姊妹品牌Lespoir為迎接即將到來的端午節，於5／13至5／26期間進駐台北SOGO百貨忠孝館B2，開設為期兩週的快閃店，主打推出Q版龍舟包裝的的「端午限定緋紅系列禮盒」及「端午限定經典法蘭酥禮盒」。

▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）

端午節限定包裝外觀設計以最具濃厚節日氣息的龍舟呈現，將童趣手繪風格融入端午節粽葉元素，讓粽葉化作壯麗群山，還有龍舟在滔滔江河上奔馳，充分象徵著節日的喜慶與活力，禮盒內結合Gaufres法蘭酥、迷你法蘭酥、可可脆餅乾、棒狀捲餅乾、小圓餅乾等10至15種點心，另還有經典法蘭酥圓盒系列。

▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）▲百貨端午節禮品。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

端午節, 新光三越, 粽子, 台南, 伴手禮

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