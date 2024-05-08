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營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折　

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▲▼ 營養師揭「別一起吃」5組保健食品。（圖／翻攝unsplash,營養師IG）

▲營養師提醒，有些保健食品不適合一起吃。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、IG

現代人因健康意識抬頭、飲食習慣改變，越來越多人都有透過營養保健食品來補充營養的習慣，但你也是為了方便，每天都把所有保健食品一次吞下肚嗎？知名營養師張家榕就提醒，有些保健食品一起吃會讓效果大打折扣！她就公開「分開吃更好」的5個保健品組合，快來看看你吃對了沒？

▲▼ 營養師揭「別一起吃」5組保健食品。（圖／翻攝unsplash,營養師IG）

＃鈣vs鐵

鈣和鐵都是二價礦物質，會互相競爭吸收，影響吸收率。

＃鈣vs魚油

過多的油脂會影響鈣吸收，而且鈣和魚油一起吃可能會形成皂鈣，降低吸收。張家榕表示，但也有專家認為人體不是高溫和強鹼環境，不會產生皂鈣，但與其去爭論會不會產生皂鈣、擔心會影響吸收，她建議「不如就直接分開吃吧！」

＃魚油vs膳食纖維類

像是甲殼素、幾丁聚醣、洋車前子等等膳食纖維類補充品和魚油也是一組建議要分開吃的保健食品，因為膳食纖維會吸附一點油脂，而減少魚脂的吸收。

＃鐵vs膳食纖維類

膳食纖維會降低鐵的吸收率。

＃葉黃素vs β-胡蘿蔔素

高劑量的β-胡蘿蔔素（>15mg）會影響到葉黃素的吸收。

▲▼ 營養師揭「別一起吃」5組保健食品。（圖／翻攝unsplash,營養師IG）

但也不用過於擔心，以上5種營養補充品的組合會建議分開吃是因為一起吃會影響吸收、使吸收率大打折扣，並不是會中毒傷身。但張家榕也提醒，營養的攝取還是建議以飲食為主，保健品為輔，有需要再吃就好。

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關鍵字：

營養師, 營養素, 營養補給品, 保健品, 保健食品, 搭配, 組合

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