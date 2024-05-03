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讓你瘦更快！營養師教「養成易瘦體質」12秘訣：睡前2小時別進食

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▲▼ 營養師教「養成易瘦體質」12秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師表示，調整好日常習慣也能幫助減肥。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

明明很努力少吃多動，減肥效果就是不好？或是好不容易瘦了，沒多久就又復胖？問題可能出在於你忽略的一些小習慣。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示，透過調整一些生活習慣，也能幫助控制體重，甚至養成「易瘦體質」。像是以下12件事是體態控制的基本條件，由此開始慢慢建立好的飲食、生活習慣，就能減肥成功。

＃睡前2小時不進食

睡前吃東西除了會影響睡眠外，夜間「攝食產熱效應」也比較低，容易造成熱量過高。

▲▼ 營養師教「養成易瘦體質」12秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃盡量睡滿7小時

睡眠對於減重也非常重要，充足的睡眠可以幫助穩定體內的荷爾蒙。依美國疾病管制局建議，成年人每天盡量要睡滿7個小時。

＃控制食慾

不要餐餐吃到太飽，平常控制在七分飽就好。毎口咬20秒再吃，延長飲食時間，可以避免吃下太多食物，而攝取過多熱量。

▲▼ 營養師教「養成易瘦體質」12秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃培養運動習慣

建議至少每周運動3次，每次30分鐘以上，增加熱量消耗，幫助體重控制。而如果本來運動量就更大的人，維持習慣就好。

＃精緻澱粉減半

台灣人飲食習慣，容易吃過多碳水化合物，建議可以將平日的澱粉量減半，大幅減少熱量攝取。

▲▼ 營養師教「養成易瘦體質」12秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃想吃甜食就減少碳水化合物

雖然把甜食與全穀雜糧類代換不太對，但兩者都是屬於碳水化合物的食物，所以若有吃到精緻甜食，還是只能減少當天澱粉類食物的攝取量。

＃澱粉類食物最後吃

調整飲食順序，蔬果改餐前吃或用餐時先吃蔬菜，可以增加飽足感並減少血糖波動。

＃盡量避免油炸物

油炸物熱量高，也可能對身體造成「促發炎」的問題，所以最好盡量減少攝取。

▲▼ 營養師教「養成易瘦體質」12秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃每日蔬菜至少300g

吃足量蔬菜可以幫助腸道健康，也可以增加飽足感。不論生重或熟重，盡量吃足300g蔬菜，若覺得這樣蔬菜還太少，可以再吃更多，但要注意不要太油。

＃限制飲酒

酒精是減脂的超大地雷，如果真的想要減重，還是要盡量避免喝酒，減少熱量攝取。真的很想喝的話，要控制在1罐啤酒或是250毫升紅酒的量。

＃避免空腹吃甜食

空腹吃甜食對血糖影響大，盡量別空腹時吃，可以改到餐後或運動後吃，減少血糖波動，避免造成飢餓感惡性循環。

▲▼ 營養師教「養成易瘦體質」12秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃飲料改喝牛奶或豆漿

呼應「減少甜食攝取」，有糖就盡量避免，如果想喝飲料就改無糖，或是以牛奶及豆漿取代，減少含糖量，還能增加整體蛋白質攝取。
 

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減重, 易瘦體質, 飲食, 秘訣, 原則, 習慣, 方法, 營養師

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