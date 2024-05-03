減肥更有效！營養師教吃5種「脂肪最怕的食物」：燕麥要選對

▲營養師分享5種能促進脂肪代謝的食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

減肥要少吃多動大家都知道，但是除了少吃，吃對食物也很重要！營養師谷傳玲分享了4種「脂肪最怕的食物」，這些食物中含有特定成分，有的能增強飽腹感、抑制食慾，幫助促進脂肪分解或抑制脂肪堆積，讓你減肥更有感。

＃燕麥



燕麥富含β-葡聚醣，β-葡聚醣屬於可溶性膳食纖維的一種，可以吸水膨脹，在胃裡佔據一定的體積，有利於增加飽腹感。

谷傳玲建議在選擇燕麥時，燕麥米和生的燕麥片是最佳選擇，推薦可以2/3燕麥米搭配1/3白米來煮飯，或是將生燕麥片煮熟後加入牛奶飲用。而即時燕麥片是次佳的選擇，因為這種燕麥的升糖指數較高，會讓血糖升得快，部分葡萄糖就容易轉化為脂肪堆積起來，這會稍微抵銷掉一點燕麥利於減肥的益處。

＃辣椒



辣椒中富含的辣椒素，可以促進腎上腺髓質分泌兒茶酚胺，進而促進脂肪分解。但谷傳玲提醒，吃辣容易讓人胃口大開，不小心就吃下更多食物，攝取過多熱量，所以吃辣時還是要稍微注意克制一點。

＃咖啡



咖啡中的咖啡因可以促進脂肪分解，還能抑制脂肪堆積，但注意別選三合一即溶咖啡，因其會額外添加奶精、白砂糖，熱量就提升不少。最好還是選擇黑咖啡，但別因此狂喝，建議每天咖啡因要控制在400毫克以內，換算成星巴克的美式咖啡，小杯不超過4杯，或是中杯不超過2杯。

＃瘦牛肉



瘦牛肉是常見食物中肉鹼含量最高的，肉鹼能把脂肪酸運到粒線體裡進行代謝、燃燒，可以加速脂肪的分解。谷傳玲也提醒，牛肉屬於紅肉，吃太多會增加第二型糖尿病、結直腸癌和肥胖的風險，所以建議一天吃約50g即可，可換算成火鍋肉片的牛肉片3～4片。

＃綠茶



EGCG是綠茶中含量最多的兒茶素，研究發現EGCG可以促進脂肪分解。不愛喝水的人，可以用無糖綠茶替代部分白開水，但要注意，別喝太濃的茶，以免其中的鞣酸（單寧酸）影響鐵吸收。

最後谷傳玲也提醒，雖然上述這些食物中的某些成分有促進脂肪代謝、分解的作用，但並不是說只吃這些食物就能減肥，而是有輔助作用，讓減肥更有效。建議還是要將這些食物搭配適量的運動和均衡飲食，減肥效果才會更好。