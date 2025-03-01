fb ig video ETtoday search mobile

高圓圓秀超完美腿部線條　喜收FERRAGAMO品牌大使頭銜

>

記者林明瑋／台北報導

女星高圓圓成為FERRAGAMO中國及東南亞太平洋地區品牌大使，公布消息的照片中，她穿著一身黑，優雅地露出長腿，顯得自信又優雅。各大精品不斷繼出品牌大使，讓雙方形象相輔相成，例如CELINE全球品牌大使是劉詩詩、近期王淨加入LOUIS VUITTON品牌大使行列、林柏宏成為GUCCI品牌好友，前幾天才在米蘭時裝周欣賞大秀，在共同合作下，無論品牌或明星都閃亮。

▲高圓圓。（圖／品牌提供）

▲高圓圓。（圖／品牌提供）

▲高圓圓成為FERRAGAMO品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）

45歲的高圓圓保養得宜，與趙又廷結婚11年，育有女兒Rhea，生活幸福美滿，FERRAGAMO表示：「從演員到多重身份的轉換，高圓圓始終保持對職業和人生的不斷探索。無論是銀幕上的精彩演繹，還是生活中的優雅姿態，都深受大眾喜愛。高圓圓在演藝事業之外更積極參與公益活動，運用自身公眾影響力，在環保、教育、健康等領域倡導大眾積極行動，彰顯其社會責任感。」

▲高圓圓。（圖／品牌提供）

▲高圓圓穿著FERRAGAMO 2025春夏系列服裝，優雅俐落。

公開品牌大使身份的照片中，高圓圓穿著FERRAGAMO 2025春夏系列黑色套裝，胸前曲線剪裁雅緻流暢，搭配夾腳高跟鞋，或站或坐都完美展現她的腿部線條，散發幹練俐落氣息。

▲CELINE劉詩詩 VERSACE趙露思 。（圖／品牌提供）

▲CELINE近期釋出全球品牌大使劉詩詩在巴黎拍攝的廣告片。

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）
▲林柏宏赴米蘭參加GUCCI 2025秋冬大秀。

►37歲劉詩詩穿CELINE可愛洋裝大逆齡　趙露思VERSACE短褲性感秀美腿

►林柏宏穿性感透視衫露超狂冰塊腹肌！升格GUCCI品牌好友飛米蘭看秀

關鍵字：

高圓圓, FERRAGAMO, 品牌大使

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

台中新光三越第二賣場3／1展開　27家品牌進駐

台中新光三越第二賣場3／1展開　27家品牌進駐

HOLA證實新北中和店3／31熄燈　全面1折起出清

HOLA證實新北中和店3／31熄燈　全面1折起出清

米蘭時裝周／宋慧喬短髮美翻！FENDI百年剪羊毛皮草炫技　直擊必買包款 30歲後褲子變超緊！減掉「腹部脂肪」最有效的5個方式　降低胰島素是關鍵 北美賣翻！星巴克ＸSTANLEY魅力粉台灣開賣　當配件剛剛好 懶人必備！「3款素顏霜」推薦　一抹提亮膚色連防曬也做好了 南港LaLaport「停車1小時200元」超過信義區　網：機車100元有點狠 超愛哭窮三大星座！TOP 1說沒錢都是假　想狂賺的心永無止境 美得像瓷娃娃！宋慧喬透明果凍妝　是小男孩短髮最美範本

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面