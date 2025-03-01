高圓圓秀超完美腿部線條　喜收FERRAGAMO品牌大使頭銜

記者林明瑋／台北報導

女星高圓圓成為FERRAGAMO中國及東南亞太平洋地區品牌大使，公布消息的照片中，她穿著一身黑，優雅地露出長腿，顯得自信又優雅。各大精品不斷繼出品牌大使，讓雙方形象相輔相成，例如CELINE全球品牌大使是劉詩詩、近期王淨加入LOUIS VUITTON品牌大使行列、林柏宏成為GUCCI品牌好友，前幾天才在米蘭時裝周欣賞大秀，在共同合作下，無論品牌或明星都閃亮。

▲高圓圓成為FERRAGAMO品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）

45歲的高圓圓保養得宜，與趙又廷結婚11年，育有女兒Rhea，生活幸福美滿，FERRAGAMO表示：「從演員到多重身份的轉換，高圓圓始終保持對職業和人生的不斷探索。無論是銀幕上的精彩演繹，還是生活中的優雅姿態，都深受大眾喜愛。高圓圓在演藝事業之外更積極參與公益活動，運用自身公眾影響力，在環保、教育、健康等領域倡導大眾積極行動，彰顯其社會責任感。」

▲高圓圓穿著FERRAGAMO 2025春夏系列服裝，優雅俐落。

公開品牌大使身份的照片中，高圓圓穿著FERRAGAMO 2025春夏系列黑色套裝，胸前曲線剪裁雅緻流暢，搭配夾腳高跟鞋，或站或坐都完美展現她的腿部線條，散發幹練俐落氣息。

▲CELINE近期釋出全球品牌大使劉詩詩在巴黎拍攝的廣告片。



▲林柏宏赴米蘭參加GUCCI 2025秋冬大秀。