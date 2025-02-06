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林柏宏穿性感透視衫露超狂冰塊腹肌！升格GUCCI品牌好友將飛米蘭看秀

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記者鮑璿安／台北報導

台灣男星林柏宏演出《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品擁有大批粉絲，也深受時尚品牌喜愛，稍早GUCCI驚喜宣佈他成為最新品牌好友，並公開一系列他身穿2025春夏男裝的形象照，畫面中林柏宏以大衣配上鏤空針織衫，若隱若現露出緊實的腹肌線條，電力超強，也讓人期待雙方未來的精彩合作。

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI驚喜宣佈林柏宏成為最新品牌好友 。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏拎上GUCCI 橄欖綠子母包 。（圖／品牌提供）

▲▼Gucci 。（圖／品牌提供）

林柏宏搶先演繹的造型來自2025春夏男裝，他以剪裁俐落的大衣內搭性感透視翻領針織衫，好身材相當吸睛，另一套造型則是相對活潑的圖騰印花短袖襯衫與短褲，拎上GUCCI 橄欖綠子母包，彰顯率性自然的一面。

對於這次獲邀成為品牌好友，林柏宏開心表示：「我深感榮幸成為Gucci品牌好友並感到興奮不已。我對於品牌創意總監Sabato De Sarno所開創的全新美學印象相當深刻，期待未來與Gucci的合作能帶來更多對時尚和藝術的想法與詮釋，並傳遞品牌獨特的時尚美感。」品牌也預告他接下來將受邀出席二月底米蘭時裝周Gucci時裝大秀，相信看秀造型也是帥氣逼人，就拭目以待了。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲目黑蓮身兼FENDI 全球男裝大使，近日登上全新 2025 春夏男裝系列廣告。（圖／品牌提供）

此外，日本男星目黑蓮身兼FENDI 全球男裝大使，近日登上全新 2025 春夏男裝系列廣告，他個人的紳士氣息與品牌不謀而合，這回頂著一頭俐落的旁分髮型，目黑蓮換上剪裁俐落的風衣疊搭翻領襯衫，不對稱的露肩針織衫露出緊實肌肉，彰顯一貫的率性氛圍。而他也演繹了學院風的針織背心單品，手拿FENDI Crest 紋章盾牌圖案的Peekaboo ISeeU Soft 包款，明亮色彩呼應出對春夏時節的渴望。

關鍵字：

林柏宏, GUCCI, 男星, 男裝, 時尚

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