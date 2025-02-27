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懶人必備！「3款素顏霜」推薦　一抹提亮膚色連防曬也做好了

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▲▼素顏霜推薦。（圖/品牌提供）

▲素顏霜快速便利，一抹打造好氣色。（圖／翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉／綜合報導

懶得每天畫上精緻底妝，這時可以一抹就能提亮膚色的「素顏霜」絕對是首選，附有防曬系數能夠抵禦紫外線襲擊，同時避免肌膚老化、引發色斑等問題，幾乎零妝感的清爽感受，深受消費者喜愛，只要一個步驟就能輕鬆出門。

▲▼素顏霜推薦。（圖／品牌提供）

▲BIO UP全效防護光采素顏霜 SPF50 PA++++，30g，2,680元。

以天然珍稀成分和先進科技為基礎，內含法國薔薇輝石、希俄斯島水晶之淚及專利10X膠原回彈科技，一瓶即達到防曬保護和深層滋養功效，同時能修飾膚色、提升肌膚彈性與光澤感，讓肌膚隨時隨地展現出均勻透亮膚況。

▲▼素顏霜推薦。（圖／品牌提供）

▲RMK 毛孔修飾隔離霜，35g，1,450元。

透過3種珠光與基底色彩的搭配組合，極致提升肌膚的明亮度。 RMK深入瞭解光與色的效果，運用絕妙的平衡比例，能保留肌膚原生之美的同時調整膚色，展現清透澄淨的膚質。

▲▼素顏霜推薦。（圖／品牌提供）

▲Dior 雪晶靈潤色隔離妝前乳（玫瑰粉），SPF50/PA+++，30ml，2,450元。

全新配方添加增強型維他命C與日本當歸根萃取物，有效對抗斑點生成與膚色不均，針對膚色暗沉設計，玫瑰粉色調能夠精準修正膚色不均，使肌膚透現明亮健康玫瑰光澤。

關鍵字：

美妝, 素顏霜, 防曬, 底妝, 肌膚

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