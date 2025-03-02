2025台劇推薦！《童話故事下集》持續霸榜、《想見你》團隊新作值得期待

文／人物誌

2025年第一季還未結束，就已經有熱門台劇誕生。近期話題不斷的影集《童話故事下集》，由劉以豪、柯佳嬿主演，劇中真實到不行的婚姻生活，讓許多觀眾共鳴滿滿，甚至封它為「婚姻清醒神劇」，一開播就登上排行榜。

此外，2025還有多部值得期待的好劇，編輯先來推薦幾部，影迷們最期待哪部影集呢？一起來分享推薦吧！

1. 死了一個娛樂女記者之後



懸疑犯罪劇集 《死了一個娛樂女記者之後》，改編自鏡文學同名暢銷小說，為台灣首部以娛樂記者視角探討真相的職人影集。

▲《死了一個娛樂女記者之後》為台灣首部以娛樂記者視角探討真相的職人影集。（圖／鏡文學）



由林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯等人出演。劇情講述一位菜鳥女記者林姵亭（王渝萱飾）死於夜店毒品命案震驚社會後，娛樂記者劉知君（林予晞飾）與狗仔攝影莊大海（薛仕凌飾）為了挖掘獨家新聞，開始聯手調查這件命案的真相，而隱藏在娛樂圈背後的黑暗醜聞，也將一一被揭開。

2.童話故事下集

近期討論度很高的《童話故事下集》，被稱為人間清醒的婚姻神劇，劇中的台詞與橋段，讓許多人看完都心有戚戚焉，除了在社群掀起話題外，也登上Netflix排行榜。

▲《童話故事下集》開播後討論度不斷。（圖／Netflix）

由劉以豪、柯佳嬿主演，在劇中飾演夫妻的兩人，原本幻想過著王子公主般的幸福生活，沒想到童話故事的結局是無數的困難與挑戰。究竟這對厭世人妻與媽寶人夫能走到最後？還是不歡而散呢？Netflix已全集上線，有興趣的朋友們快去看吧！

3.我們與惡的距離2

時隔五年，眾所矚目的《我們與惡的距離2》終於要在今年播出第二季了。延續首季原班主創人馬製作，由周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育主演，這次將深入探討「社會安全」、「國民法官」、「精神疾病」等議題。

▲《我們與惡的距離2》日前釋出前導片花。（圖／Youtube／大慕n可可官方頻道 l DAMOU n KOKO Channel）



從前導預告就可以看出，本季的架構與議題都更加廣泛與深入。故事以一場大型縱火案為開端，一名24歲的嫌犯造成五死十二傷的慘劇，這場大火也將六個家庭的命運牽扯在一起。這起案件也成為施行國民法官制度後，第一個可能判處死刑的案件，而在大火之後的故事會是如何？這一次《與惡》團隊會寫出什麼震撼人心的故事呢？一起期待一下吧！

4.如果我不曾見過太陽

《如果我不曾見過太陽》也是2025年很值得期待的影集之一。由《想見你》主創團隊再度攜手打造，曾敬驊、李沐、姚淳耀、程予希等人主演，結合青春、懸疑、推理等元素，預計將在今年第四季上線。

▲《如果我不曾見過太陽》由《想見你》主創團隊再度攜手打造。（圖／Netflix）



劇情圍繞在由曾敬驊飾演的連續殺人罪犯與李沐飾演的天才芭蕾少女的黑色愛情故事。看似不同世界的他們是如何相遇、相識、相愛的？在他們背後的故事又是什麼？真的很期待這次《想見你》團隊即將帶給觀眾的驚喜，相信一定會讓影迷們獲得不少感動。

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