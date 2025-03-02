7個抑制食慾小方法讓你輕鬆瘦　擦唇膏、馬上刷牙都有用

▲Twice Sana。（圖／取自m.by__sana IG）

圖文／CTWANT

減肥七分靠吃、三分靠練，管住嘴巴還是能成功減肥的重要關鍵，趕緊把「抑制食慾的小方法」學起來，習慣之後就會慢慢發現身體自然而然不喜歡那些小零食、高熱量食物。

抑制食慾的方法：擦唇膏或者厚塗護唇膏

通常下午就會開始想吃點餅乾、零食之類的，這時可以擦唇膏或者厚塗護唇膏，想到東西會沾到唇膏就突然沒有想吃的慾望了！

▲Sana愛用YSL唇膏。（圖／取自m.by__sana IG）

抑制食慾的方法：吃完正餐馬上刷牙

去刷牙或者用漱口水都可以，因為清潔口腔後暫時就會不想吃東西，不然剛剛刷牙不就白浪費時間了，所以可以在辦公室準備一套潔牙工具。

抑制食慾的方法：穿上喜歡的衣服、好好打扮自己

當你好好對待自己的時候，突然會覺得對於那些會讓自己變醜的食物失去興趣，把那些喜歡的連身裙、牛仔褲或者合身衣物拿出來穿吧！每一天都要是最漂亮的時候，看著自己最好的狀態就捨不得破壞。

▲穿上喜歡的衣服會讓自己有保持好狀態的動力。（圖／取自m.by__sana IG）

抑制食慾的方法：多喝水避免混淆口渴與飢餓

身體常常將「口渴」誤認為「肚子餓」，所以飯前先喝點水來幫助減少進食慾望，降低總熱量攝取，還可以幫助消化、促進新陳代謝，建議飯前15-30分鐘喝1杯水（約300ml），一天至少要喝到2000ml的水，避免因喝水量不足導致飢餓的錯覺。

▲身體常常會將「口渴」誤認為「肚子餓」。（圖／取自m.by__sana IG）

抑制食慾的方法：把白米和麵食改成粗糧

粗糧未經深加工又含有豐富的膳食纖維，能讓你飽腹感更強也容易控制熱量，並且營養比米跟麵來得豐富。最重要的是粗糧口感較粗糙，吃的時候要充分咀嚼，能給大腦充分的反應時間比較有飽足感，就能相對吃少一點，但特別注意如果是腸胃不好的人就不能只吃粗糧，容易脹氣、胃酸。

▲Twice Sana體態纖細。（圖／取自m.by__sana IG）

抑制食慾的方法：避免精緻糖＆高升糖指數食物

精緻糖會讓血糖快速飆升，導致胰島素大量分泌，之後血糖快速下降，讓你更快感到飢餓。

抑制食慾的方法：把手機桌面換成自己的照片

一定要是最極端的照片，放自己最胖或者最美的照片，在你想爆吃零食或者大喝珍奶配炸雞排的時候就打開來看，藉此提醒自己要忌口！如果不好意思放自己的照片也可以放偶像的美照來鼓勵自己。

▲減肥期間管住嘴很有用，Sana也會用飲食小技巧來抑制食慾。（圖／取自m.by__sana IG）

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