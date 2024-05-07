營養師教吃4種「抗發炎水果」！減輕慢性發炎還能抗老美肌

▲營養師分享4種「抗發炎水果」，可幫助減輕慢性發炎還有助抗老。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

現代人生活型態改變，而有些不良飲食、生活習慣會使身體慢性發炎，營養師毛蕾提醒，慢性發炎會讓人容易感到疲累、小毛病不斷，還會加速老化、易發胖，甚至會增加心臟病、糖尿病等各種慢性疾病的患病風險。她就根據哈佛大學醫學院的推薦和研究，分享具有很強抗發炎、抗氧化作用的4種水果，平時適當攝取，可幫助減輕身體的發炎反應，養護身體健康還能幫助抗老。

＃石榴

石榴的皮、籽和汁都富含類黃酮、花青素和鞣花酸等抗發炎、抗氧化成分，可以幫助降低俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），維護心血管健康。石榴還含有豐富的膳食纖維，適量食用可以促進腸胃道的蠕動，幫助排便。

＃漿果類（尤其藍莓）



除了藍莓，還包括草莓、樹莓、黑莓等漿果類水果，富含維生素C和黃酮類物質，有些還含有花青素，具有強大的抗發炎、抗氧化能力，能促進心血管健康。

＃葡萄



葡萄富含多酚類化合物，尤其是白藜蘆醇、花青素和原花青素，都具有很強的抗發炎、抗氧化作用。

＃橘子



除了橘子，也包括柳橙、柚子等柑橘類水果，富含黃烷酮、類胡蘿蔔素，不僅能抗氧化，還有利於改善高膽固醇、降低心血管疾病的風險。

毛蕾也特別提醒，水果雖然含有許多營養素，但也不要吃過量，吃太多小心被果糖侵襲，反而變成促發炎食物。根據每日飲食指南建議，一般健康成人每日水果類應攝取2～4份，而1份水果約為女生拳頭大小，且盡量避免將2份水果在同一餐吃，一餐最多吃1份水果，避免血糖升高幅度過大。