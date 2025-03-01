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2025必買精品後背包推薦！CHANEL自帶回頭率、Miu Miu春夏新款熱度高

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文／美人圈

2025年不少精品都推出能解放雙手的後背包，本篇整理了「7款2025必買後背包推薦」從精緻小巧的款式到韓星同款都有，絕對能找到專屬的命定後背包。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Danielle、Jisoo。（圖／IG@njz_official、IG@sooyaaa__）

2025精品後背包推薦：CHANEL 背包

CHANEL 2024/25 Cruise系列中推出全新後背包，採用閃耀光澤感的小羊皮搭配金色金屬鍊條，經典菱格紋設計不只精緻，更展現滿滿的高級感。無論是日常穿搭還是旅行、約會，都能輕鬆駕馭，為造型增添一抹優雅魅力。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHANEL 背包，NT$208,900。（圖／CHANEL）

2025精品後背包推薦：CHANEL 小型背包

CHANEL這回為準備春遊的女孩們打造超夢幻小型背包，亮麗的鵝黃配色減齡十足，多口袋設計加上增添安全性的雙C旋轉扣，一背上身就自帶回頭率。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHANEL 小型背包，NT$201,800。（圖／CHANEL）

2025精品後背包推薦：CHANEL 迷你後背包

這一款黑白拼接撞色的CHANEL迷你後背包有夠吸睛！以柔軟小羊皮搭配金色金屬細節，經典菱格紋和可拆式金屬皮穿鍊設計都展現CHANEL經典優雅氛圍。小巧尺寸搭配迷你後背包造型，不僅實用，更讓整體造型更有層次感，無論是肩背、手提還是斜背，都能展現不同風格。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHANEL 迷你後背包，NT$162,300。（圖／CHANEL）

2025精品後背包推薦：Dior Caro後背包

Dior於2025早春度假系列女裝中迎來嶄新Dior Caro後背包設計，光滑皮革包身點綴大型籐格紋紋路，揉合優雅與實用性，包款色調囊括黑、白、粉紅、粉膚米色與丹寧藍等款式，尺寸則具有小號與中號款式。韓星Jisoo、韓韶禧、Haerin等也都分別上身，女神同款一定要Get！

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲右圖為Dior Caro中型後背包，NT$125,000。（圖／Beauty美人圈拍攝、Dior）

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲中間圖為Dior Caro小型後背包，NT$110,000。（圖／IG@xeesoxee、Dior、@newjeans_official）

2025精品後背包推薦：Louis Vuitton Montsouris Vibe PM

個性酷女孩可以把目光鎖定在Louis Vuitton Montsouris Vibe PM後背包，採用LV Vibe標誌性的亮面小羊皮製作，並飾有Monogram圖案細節。實用設計配有時尚的銀色金屬件，並配有典藏的Louis Vuitton搭扣及皮革抽繩，搭配正面拉鏈口袋，可穩妥地存放小型必需品。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Louis Vuitton Montsouris Vibe PM，NT$133,000。（圖／Louis Vuitton）

2025精品後背包推薦：CELINE BONNIE光滑牛皮革背包

CELINE於2025春季呈獻全新BONNIE雙肩背包，包身採用光滑小牛皮革製成，內部為極具質感的羊皮革襯裡，兼具柔軟與結構感，體現日常包款的精巧之美。BONNIE雙肩背包簡約的廓形設計，可手提、背背及肩背，採用無縫結構與束繩開口，精緻洗鍊線條並飾有標誌性的金屬TRIOMPHE標誌磁扣，展現出獨特的品牌風格。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CELINE BONNIE光滑牛皮革背包，NT$96,000。（圖／IG@newjeans_official、CELINE）

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CELINE BONNIE光滑牛皮革背包，NT$96,000。（圖／IG@skuukzky、CELINE）

2025精品後背包推薦：Miu Miu 皮革背囊

Miu Miu最新推出的皮革後背包靈感源自學校裝備，讓人瞬間掉進童年上學的歡愉時光！包款糅合工藝魅力和休閒風格，搭配別具一格的多口袋設計，體現Miu Miu玩味精神。

▲精品後背包 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Miu Miu 皮革背囊，NT$120,000。（圖／IG@songsel、Miu Miu）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 精品, 後背包, CHANEL, LV, DIOR, Miu Miu

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