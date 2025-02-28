台中新光三越第二賣場3／1展開　27家品牌進駐

▲新光三越氣爆至今已超過半個月。（圖／記者白珈陽攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台中新光三越2／13發生氣爆事件，被台中市政府宣布無限期停業等候調查結果，目前已經過兩個多禮拜，據悉負責調查的台中市消防局仍在作業，而已有部分結構技師專業人員已經入場確認建築物安全性，新光三越因應進駐廠商需求，在台中世界貿易中心展覽場一館，從3／1開闢第二買場，共有27間品牌進駐。

台中新光三越氣爆後，至今未傳出任何復業跡象，針對店內品牌短期安置，新光三越啟動「服務不間斷」計畫，第一階段在台中世界貿易中心展覽場一館展開，服務時間為上午11點至晚間9點，首場共有27家品牌參與，涵蓋男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等多元品類。



品牌包括LE CREUSET、老行家、GODIVA、皇室、ROBOROCK、正官庄、HUNTER、KEZNZO KIDS、有情門、IMAGER-37、金安德森、SPRING、PHILIPB、元艇、花神、愛威鐵盒、PIPPY、little ground、大將作、SWEAR、羅絲美、La felino、Arnold Palmer、法雅客、好好集、韓味不二、美麗市場，就百貨原有的800多間廠商而言，比例不高。



業者表示，第一階段共有近百位工作同仁共同參與，隨後陸續於台南新天地本館6樓（3／4至3／26）、台北南西店一館9樓（3／5至3／23）、台北信義新天地A9 9樓（3／6至3／18）和台中長榮桂冠酒店3樓（3／11至3／21）等地展開，會員購物可享有會員權益，也將持續研擬更多適切方案，而同時為了讓同仁能盡快領取私人物品，新光三越今（2／28）再度檢送「建築物安全評估人員評 估結果及安全施作完成報告」，讓同仁在安全無虞的情況下，臨時進出店內取物。