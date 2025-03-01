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北美賣翻！星巴克ＸSTANLEY魅力粉台灣開賣　當配件剛剛好

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▲星巴克ＸSTANLEY聯名商品「魅力粉40OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」。（圖／品牌提供）

▲星巴克ＸSTANLEY聯名商品「魅力粉40OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」，3／1開賣，售價1,750元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克與STANLEY終於在台推出聯名商品「魅力粉40OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」啦！以時尚外觀與實用功能，成為今年春季最受矚目的飲水配件，絕對讓你走到哪都粉到不行。預計3／1正式開賣，主打大容量設計，適合日常攜帶，無論通勤、運動或戶外活動，都能輕鬆滿足補水（與時尚）需求。

▲星巴克ＸSTANLEY聯名商品「魅力粉40OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」。（圖／品牌提供）

這款 STANLEY 魅力粉冷水杯早在北美市場上市時便造成搶購風潮，一開賣即銷售一空。魅力粉色系甜美且優雅，搭配不鏽鋼材質的耐用設計，不僅實用，也讓飲水時刻更具時尚感。其大容量特色讓用戶無需頻繁補充，適合忙碌的現代人。

其實除了魅力粉，STANLEY也推出多款情人節限定杯款，給「較低調」得使用者，包括幸福粉、漸層粉等色系，涵蓋不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯與不鏽鋼杯款，適合盛裝咖啡或冰飲。杯身設計融合柔和色彩與高質感不鏽鋼材質，讓每一次拿起飲品都帶來愉悅感受。而對於喜愛更具個性風格的消費者，也推出金屬漸層「堅定粉」款式，秀一點帥氣也很可以。

▲星巴克ＸSTANLEY聯名商品「魅力粉40OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」。（圖／品牌提供）

▲STANLEY幸福粉30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯，售價1,650元。

▲星巴克ＸSTANLEY聯名商品「魅力粉40OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」。（圖／品牌提供）▲星巴克ＸSTANLEY聯名商品「魅力粉40OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」。（圖／品牌提供）

▲STANLEY堅定粉40OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯（左），售價1,750元；STANLEY櫻花30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯（右），售價1,980元。

別忘了春日櫻花季的「STANLEY 櫻花 30OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」，以柔美的漸層粉色設計，搭配櫻花造型吸管飾品，營造櫻花紛飛的氛圍，夢幻又實用。

▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）

▲IKEA春日商品優惠5折起，LÖVBACKEN邊桌不到800元帶回家。（圖／品牌提供）

隨著春天到來，許多人開始為家中換上更明亮、輕盈的佈置，IKEA即起至3／12，推出春日優惠活動，近200項商品祭出最低5折優惠，讓消費者花更少錢，就能為居家空間帶來煥然一新的感受。亮點商品包括LÖVBACKEN邊桌，暖橘色調搭配復古流線造型，適合擺放於客廳、臥室或角落，原價1,999元，特價799元，直接現省1,200元，連假沒事就去IKEA挖個寶吧。

▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）

除了邊桌，適合提升收納機能的商品也在優惠行列。包括採清新黃色設計的BRUKSVARA吊衣桿，頂角固定裝置防止衣架滑落，底部層架則可擺放收納盒或鞋類，重要的是顏值很高，原價499元，特價329元；VESSLA附輪腳收納盒則以粉嫩色系帶來柔和氛圍，可堆疊設計，搭配滾輪移動方便，原價199元，特價149元，直接現省50元。

▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）

戶外家具部分也有折扣商品，適合陽台或庭院使用的SKARPÖ戶外扶手椅，採耐候塑膠材質製成，不易褪色且具UV防護功能，椅面還特別設計排水孔，避免積水影響舒適度，原價3,499元，特價2,999元，其他包括JÄTTELIK恐龍公仔，擁有可愛的劍龍造型，材質通過安全檢測，原價299元，特價199元，也是本次活動的超值小物之一。

關鍵字：

星巴克, STANLEY, 限量, 冷水杯, 春季

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