安格斯12星座一周運勢5／6～5／12　牡羊旺上加旺、摩羯停止單戀

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



水星歸順後在牡羊座本命宮位成了一顆大福星，這周的你運勢旺上加旺，除了有不錯的考運、讀書運外，人氣轉強，連帶感情表現也開出紅盤，透過活絡的交流互動，能為你帶來意想不到的緣分。然而儘管這周運勢高潮迭起，卻也要注意自己身體上的警訊，當心感冒來報到，也千萬別仗著自己的有青春肉體卯起來爆肝熬夜喔！

金牛 4.21～5.20



太陽、金星、木星不約而同進駐在金牛座本命宮位，也讓金牛座運勢攀上一年之中少有的強運高峰，這周的你左右逢源，透過旁人的扶持協助，會有超乎預期的成果，因此別只懂得單打獨鬥，不論感情上想脫單、想破冰或是工作上想要擺脫窮忙地獄，都別忽略團結就是力量的道理，凝聚大家力量，你會更能心想事成喔！

雙子 5.21～6.20



隨著夏日腳步的來臨，雙子也正式進入人際互動大放異彩的高峰期，此時身邊玩樂邀約頗多，不要過於排斥這些場合，透過這樣的歡樂氣氛，能為你及時平衡過於緊繃的心情。單身雙子將能更有效率的結識不錯的對象，延伸出甜蜜緣分。惟獨要注意的是自己荷包金錢的流向，慎防一時開心而大手筆灑錢的狀況。

巨蟹 6.21～7.21



巨蟹座人際運勢這周明顯抬升，熱絡的人際互動會是開啟好運的鑰匙，不妨積極嘗試參與一些社交活動，像是生日派對、聚餐、婚禮之類的聚會場合。單身的巨蟹座在這些場合當中桃花運可是好得沒話說，將可大大吸引異性的目光。如果已經有對象，則要反向操作，免得引來不必要的爛桃花，或是招致各種流言蜚語。

獅子 7.22～8.22



挾帶著太陽10宮的強運下，獅子座這周運勢十分看好，然而火星呈現出詭異的角度，近期得要多多控管自己的脾氣，千萬別因為一時衝動影響了自己的運勢。感情上則有種表裡不一的感覺，人前顯得充滿活力但人後卻垂頭喪氣，得想法子排遣內心空虛，與逢場作戲的人保持距離，避免感情火辣辣的開啟卻又走入無疾而終的結局。

處女 8.23～9.22



對處女座來說，有時腦中的偏見或是成見太多，容易導致你較難以用客觀的角度看事情，加上不樂觀的態度，任何的變動都讓你心情低落。但其實這周行星表現不算差，事情的進展並沒有你想像的糟，試著轉換心情比什麼都重要。有情人的處女此時感情開始進入微撞牆期，需要更有耐性的磨合，這個關卡一過就能平步青雲。

天秤 9.23～10.22



水星與金星相互扶持之下，將構成一股優雅的力量，天秤這周最重要的就是強大自己的底氣，不論生活或是工作上，只要理直就能氣壯，可以展現自己較為強硬的一面，別老是忍氣吞聲！感情運明顯轉強，身旁可能會出現不少緣分，但若是三心二意，很可能錯過正緣，不妨順從直覺，同時選你所愛、愛你所選。

天蠍 10.23～11.22



太陽對天蠍座形成一股難以忽視的力量，這周各方面的行動力、執行力都明顯增強，特別是工作及感情，只要有心，就能憑著一股熱血而達成目標。只不過這段時間最忌諱事情虎頭蛇尾、三分鐘熱度，特別是感情有了開頭就要持續付出，別因為挫折而不了了之，也許就差最後那一步的堅持而功虧一簣。

射手 11.23～12.21



看似光明坦途，不過對射手來說未來這周充滿了種種變化及不確定的因素，逃避並不能解決問題，你得更誠實的接受現況，然後想辦法扭轉劣勢。感情上有些不利因素，交往中的射手，當心兩人磨合太久，最後感情走向麻木無感；單身射手，這陣子還是順其自然最佳，太過急燥只怕嚇退對方。

摩羯 12.22～1.19



就算時間不等人，魔羯也不適合一味的追著時間跑，必要時可以緩下腳步，讓自己停下來喘口氣再出發。這周在水星順行之下，事情可以更有餘裕，不妨好好審視自己，重新關注自己的生活與心靈，特別是感情上，得換個思考角度，過於死心眼只會把情路愈走愈窄，停止單戀與默默付出的行為吧！有些事是不能強求的，你該抬起頭來重新搜尋新方向。

水瓶 1.20～2.18



在吉星匯聚之下，水瓶這周生活中多了幫手，無論做什麼事情都能有如虎添翼的效果，一掃之前不上不下、無聊又苦悶的情況，更有種雨過天晴的感覺。此時感情雖然步調不算快，但也頗有聊勝於無的進展，你需要收起急躁的心，從從容容的與對方慢慢培養感情。有對象的與情人相處得如魚得水，此時正是一帆風順的佳運期。

雙魚 2.19～3.20



雙魚座這周走入一個反向加大的狀態，平時工作上面臨的壓力與假日時的放飛自我的快樂呈現出極大的落差，不論在哪個平行時空，都要懂得以充分的彈性樂觀面對！金星駐守下，已有心儀對象的雙魚感情圓圓滿滿，可以趁著此時把藏在心裡的話好好與情人溝通，彼此距離能更為拉近！沒對象的魚兒身邊多的是朋友和紅粉知己，轉個念就會發現自己並不孤單。

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