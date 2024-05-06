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韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開

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記者李薇／台北報導

演員韓佳人在2012年憑藉《擁抱太陽的月亮》搭擋金秀賢演出，創下當時韓國超高收視率，人氣也迅速爆紅，被受封為「最美素顏」，誕下1子1女之後，就鮮少出現在螢光幕前，最近難得與老公延政勳現身公開活動，也以驚人的防腐劑美貌，讓粉絲大為驚艷，大呼「根本沒變」！

韓佳人在2005年與同為演員的延政勳結婚，2012年拍攝《擁抱太陽的月亮》走紅，後來生下兩個孩子之後，就幾乎沒有作品，連活動也很少現身，最近終於陸陸續續接下幾個綜藝節目，甚至開始出席公開活動，沒想到一露面就迅速成為話題焦點。

在3月受法國珠寶品牌FRED之邀拍攝形象畫報，韓佳人與延政勳結婚19年來首次同框，3日兩人更一同出席品牌活動，兩人不僅公開放閃，親暱手牽手、一起比愛心，韓佳人還可愛的把頭靠在丈夫身上，甜蜜互動超有愛，讓粉絲紛紛被閃瞎。

42歲的韓佳人時隔多年難得現身，即使已經當媽媽，狀態仍然完美到不行，粉絲就讚「根本回春了」、「還是好有氣質」；之前韓佳人出演綜藝的時候，也曾分享過自己的保養秘訣，平時常喝水，不碰咖啡、飲料，連零食、甜品都不太吃，一生泡麵更是吃不到10包，而且非常早睡，只吃對身體有益的食物。

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關鍵字：

韓佳人, 金秀賢, 擁抱太陽的月亮, FRED, 延政勳, 保養

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