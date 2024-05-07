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公認「脾氣最好」的3大星座！Top 1很有同情心　甚至能包容他人缺點

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▲▼ 脾氣最好的3大星座 。（圖／翻攝IG）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人個性大不相同，有的人脾氣火爆，一遇到矛盾、不順心就容易爆炸，也有些人天生脾氣溫和，很能保持冷靜，包容度也很高，總是能平和地對待他人。像是以下3個星座就是公認的「好脾氣代表」，他們都有著能理解他人的性格和高情商，遇到衝突或壓力時都能保持理智，鮮少亂發脾氣，因此也都有著好人緣。

▲▼ 脾氣最好的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：巨蟹座

巨蟹座是情感豐富又很善解人意的星座，常以溫柔體貼聞名，他們對周遭人總是充滿溫暖和關懷，且樂於幫助他人，因此大多能保持良好的人際關係。即使面對壓力或困難，比起發脾氣，他們更傾向以溫柔的方式來應對，他們會保持冷靜並發揮包容力，願意站在他人的角度考慮問題，因而受到許多人的喜愛。

▲▼ 脾氣最好的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：天秤座
天秤座總給人優雅、和藹可親的印象，甚至有著「和平主義者」的形象，他們天性喜歡和平，討厭衝突和爭吵，除非踩到他們的底線，否則很少有會大動肝火或與人破口大罵的狀況發生。他們具有良好的溝通技巧和高情商，也很重視氣氛的和諧，因此在處理人際關係或面對衝突壓力時，常能保持冷靜和理智，以成熟的方式對應各種情況。

▲▼ 脾氣最好的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：雙魚座

雙魚座可說是最具同情心和寬容心的星座之一，對於身邊的親友常能展現極大的理解力和寬容，對他人的感受很能感同身受，很願意包容各種不同的觀點和他人的缺點，因此不會輕易生氣或發脾氣。具有善良又無私特質的雙魚，有時甚至願意犧牲自己來幫助他人，即使面對困難或衝突，他們也更傾向於退縮或包容，而非爭執和攻擊，所以雙魚身邊通常都有著不少交情深厚的朋友。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 脾氣好, 好脾氣, 雙魚, 天秤, 巨蟹

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