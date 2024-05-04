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最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1對愛情缺乏理性　還被禁忌之戀吸引

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▲▼ 最容易被爛桃花纏身的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

桃花運好不等於感情運好，有些人身邊桃花開不停，但其中夾雜了不少爛桃花，偏偏他們分不清好壞，經常被爛桃花纏身。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開12星座中最容易招惹爛桃花的3大星座，尤其Top 1面對愛情缺乏理性，感性至上，甚至容易被禁忌的感情所吸引。

▲▼ 最容易被爛桃花纏身的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙子座

雙子座有一個問題，他們很容易愛上對自己不好的人，而對自己好的，他們反而會不太珍惜，這就導致很多他們真心付出的對象，其實都是爛桃花，而他們傷害過的，卻是本該珍惜的對象。

而且雙子座在愛情上沒什麼拘束，甚至沒有底線，他們會覺得，只要喜歡就沒什麼問題能阻擋自己，加上他們是很豁得出去的星座，所以在雙子沒有學會理性地挑選另一半之前，他們的眼光大多還滿差的。

▲▼ 最容易被爛桃花纏身的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：射手座

射手座容易被爛桃花纏身，很大原因是他們自己的關係。當射手沒有想要安定下來的時候，他們就無法給自己的感情一個「歸宿」，即使對方是能夠相守的對象。

射手很容易不珍惜，加上缺乏耐心、善變的特性，一覺得不順心意就放棄，直接再去嘗試新目標，更讓他們找不到自己理想的真愛，時不時就碰到爛桃花。因此射手的感情世界常常是一團亂，短暫又無趣，甚至讓他們在回想時，可能都不覺得那是愛情。

▲▼ 最容易被爛桃花纏身的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

雙魚座天性就是很多情的星座，情感豐富又喜歡浪漫氣氛的他們，面對愛情時特別缺乏理性，完全是憑著感覺、感性去愛，因此在他們真正成熟之前，惹上的爛桃花多不勝數。

而且有不少雙魚座自己都沒意識到，他們特別容易被帶有刺激感、禁忌的感情吸引，即使感覺到有點危險，但對他們來說，就像罌粟花一樣讓人難以抗拒。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 爛桃花, 雙魚, 射手, 雙子

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