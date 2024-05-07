Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

記者李薇／台北報導 圖／路透

2024年大都會博物館慈善晚會（Met Gala）台灣7日早上在紐約展開，許多好萊塢巨星都踏上紅毯展現時尚態度，呼應今年主題「睡美人：時尚甦醒」（Sleeping Beauties：Reawakening Fashion），妮可基嫚（Nicole Kidman）以黑白色荷葉禮服現身，莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）則換上刺繡裸膚蓬裙，盡顯浪漫夢幻。

已經56歲的妮可基嫚可謂是紅毯老手，這次現身Met Gala身穿BALENCIAGA 1951年設計的古董禮服，年歲甚至比她還要大很多，上半身緞面白色愛心領在裙襬，黑色宛如羽毛般的布料層層堆疊，搭配白色長手套設計，即使歷經73年依舊很時髦。

同樣也是資深演員的莎拉潔西卡帕克則是以輕甜風格亮相，一襲Richard Quinn蕾絲刺繡蓬蓬裙，優雅淺膚色上面繡滿鑽飾與蕾絲，隱約可見禮服打版的線條，恰到好處的鐘型曲線與長度，讓她宛如真實版人型芭比，相當華麗又典雅。

不僅穿搭受到關注，這次兩位熟女登場亮相，也讓粉絲不禁大讚，「身材保養得超好」，即使身份資深，在品味上卻完全不輸年輕後輩，反而有種經過時間歷練的沉穩與大氣，在紅毯從容不迫彰顯滿滿鬆弛感。